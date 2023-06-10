TRANSFER HABERİ: Galatasaray Talisca için gemileri yaktı! İşte ödenecek rakam

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
23. Şampiyonluğunu yaşayan Aslan'da gözler transfere çevrildi.
Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir kadro kurmak isteyen yönetim çalışmalarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
23. Şampiyonluğunu yaşayan Aslan'da gözler transfere çevrildi.
Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir kadro kurmak isteyen yönetim çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı kulüp transfer dünyasını bir kez daha sarsmaya hazırlanıyor.
Birçok isimle görüşen Galatasaray'ın en büyük hedeflerinden birinin Anderson Talisca olduğu ortaya çıktı.
Cimbom, Al Nassr forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı 10 numaranın mali şartlarını araştırdı.
Talisca'nın yıllık 5 milyon euro seviyesinde ücret beklentisinde olduğu, G.Saray'ın bu rakamı gözden çıkardığı belirtildi.
Ronaldo transferi sonrası ayrılmayı düşünen yıldız futbolcunun sözleşmesi 2026'da bitiyor.
Transfermarkt'a göre Talisca'nın piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.
Talisca bu sezon Arabistan Ligi'nde 27 maçta görev aldı.
Başarılı bir sezon geçiren Brezilyalı yıldız, 21 gol kaydetti.
Talisca devre arasında Galatasaray'ın gündemine gelmişti.
Yüksek maaşından ötürü sarı kırmızılılar devre arasında Talisca'nın transferinden vazgeçmişti.
ANDERSON TALISCA KİMDİR?
Anderson Talisca, 1 Şubat 1994 tarihinde dünyaya geldi.
1.91 metre boyundaki Anderson Talisca futbola 2007'de Vasco de Gama bünyesinde başladı.