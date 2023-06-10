Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray Talisca için gemileri yaktı! İşte ödenecek rakam

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Talisca için gemileri yaktı! İşte ödenecek rakam

Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray hız kesmeden yeni sezon çalışmalarına hız verdi. Hücum hattına yıldız bir transfer yapmak isteyen yönetim gözünü Anderson Talisca'ya çevirdi. İşte sarı kırmızılıların Brezilyalı yıldız için kasasından çıkacak rakam... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaray Talisca için gemileri yaktı! İşte ödenecek rakam

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Talisca için gemileri yaktı! İşte ödenecek rakam

23. Şampiyonluğunu yaşayan Aslan'da gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Talisca için gemileri yaktı! İşte ödenecek rakam

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir kadro kurmak isteyen yönetim çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Talisca için gemileri yaktı! İşte ödenecek rakam

Sarı-kırmızılı kulüp transfer dünyasını bir kez daha sarsmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Talisca için gemileri yaktı! İşte ödenecek rakam

Birçok isimle görüşen Galatasaray'ın en büyük hedeflerinden birinin Anderson Talisca olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Talisca için gemileri yaktı! İşte ödenecek rakam

Cimbom, Al Nassr forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı 10 numaranın mali şartlarını araştırdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Talisca için gemileri yaktı! İşte ödenecek rakam

Talisca'nın yıllık 5 milyon euro seviyesinde ücret beklentisinde olduğu, G.Saray'ın bu rakamı gözden çıkardığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Talisca için gemileri yaktı! İşte ödenecek rakam

Ronaldo transferi sonrası ayrılmayı düşünen yıldız futbolcunun sözleşmesi 2026'da bitiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Talisca için gemileri yaktı! İşte ödenecek rakam

Transfermarkt'a göre Talisca'nın piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Talisca için gemileri yaktı! İşte ödenecek rakam

Talisca bu sezon Arabistan Ligi'nde 27 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Talisca için gemileri yaktı! İşte ödenecek rakam

Başarılı bir sezon geçiren Brezilyalı yıldız, 21 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Talisca için gemileri yaktı! İşte ödenecek rakam

Talisca bu sezon Ronaldo'dan daha çok skora katkı sağladı. Ronaldo 35 karşılaşmada 17 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Talisca için gemileri yaktı! İşte ödenecek rakam

Talisca devre arasında Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Talisca için gemileri yaktı! İşte ödenecek rakam

Yüksek maaşından ötürü sarı kırmızılılar devre arasında Talisca'nın transferinden vazgeçmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Talisca için gemileri yaktı! İşte ödenecek rakam

ANDERSON TALISCA KİMDİR?
Anderson Talisca, 1 Şubat 1994 tarihinde dünyaya geldi.

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