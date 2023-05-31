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Galatasaray'dan TFF'ye kupa başvurusu! Karar...

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 37. haftada sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bu mücadele sonrası kupayı kaldırmak için federasyona başvuruda bulundu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 15:19
Galatasaray'dan TFF'ye kupa başvurusu! Karar...

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluk kupasını Fenerbahçe derbisinde kaldırmak istiyor. Bir yandan derbi hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızı ekip, kupa için de geri sayıma geçti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kupayı Fenerbahçe karşılaşmasında kaldırmak istediklerini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye iletti. UEFA Avrupa Ligi Finali için Budapeşte'de olan Büyükekşi'nin, final müsabakasının ardından TFF yönetim kurulu ile bu kararı paylaşarak, sarı-kırmızılılara bildireceklerini ifade etti.

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