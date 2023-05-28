GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Transfer pazarlığı başladı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.
Sarı kırmızılılar rakibini mağlup etmesine karşı 23. şampiyonluğuna ulaşacak.
Öte yandan Aslan'da gözler gelecek sezon kadro planlamasına çevrildi.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.
Sarı kırmızılılar rakibini mağlup etmesine karşı 23. şampiyonluğuna ulaşacak.
Öte yandan Aslan'da gözler gelecek sezon kadro planlamasına çevrildi.
Şampiyonlar Ligi için iddialı kadro kurmak isteyen yönetim transfer görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor.
Galatasaray'ın başkanvekili Erden Timur, Sacha Boey ve Victor Nelsson için transfer pazarlıklarına devam ederken sarı kırmızılara dünya yıldızını getirmek için yoğun mesai harcıyor.
Başkan Vekili Timur, Faslı süper yıldız için harekete geçti.
Sezon sonunda Chelsea'den ayrılması kesin olan Hakim Ziyech, yeniden Galatasaray'ın gündeminde.
Başkan Vekili Erden Timur, ara transfer döneminde 30 yaşındaki hücum oyuncusunu istediklerini belirtmiş ve transferin 3 dakika ile yetişmediğini itiraf etmişti.
Geçen hafta Avrupa seferine çıkan Erden Timur'un Hakim Ziyech ile masaya oturduğu öğrenildi.
Chelsea formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Ziyech, gol katkısı sağlayamazken 2 asist yaptı.
Her iki kanatta ve orta sahada görev yapabilen 1.81 boyundaki Faslı süper yıldızın İngiliz kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ama satış listesine konuldu.
30 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Transfermarkt'a göre Ziyehc'in piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
HAKIM ZIYECH KİMDİR?
19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı.
Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea formaları giydi.
Fas Milli Takımı'nda görev aldığı 42 karşılaşmada 17 gole imzasını attı.
1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan yıldız oyuncu orta sahada 10 numarada ve sağ kanatta görev alabiliyor.