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GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Transfer pazarlığı başladı

Şampiyonluğua 90 dakika uzaklıkta olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi için iddialı kadro kurmak isteyen Erden Timur, İngiltere'den dünyaca yıldız bir ismin transferini bitirmek üzere. Timur Chelsea'nin yıldızı için masaya oturdu. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Transfer pazarlığı başladı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.

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GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Transfer pazarlığı başladı

Sarı kırmızılılar rakibini mağlup etmesine karşı 23. şampiyonluğuna ulaşacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Transfer pazarlığı başladı

Öte yandan Aslan'da gözler gelecek sezon kadro planlamasına çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Transfer pazarlığı başladı

Şampiyonlar Ligi için iddialı kadro kurmak isteyen yönetim transfer görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Transfer pazarlığı başladı

Galatasaray'ın başkanvekili Erden Timur, Sacha Boey ve Victor Nelsson için transfer pazarlıklarına devam ederken sarı kırmızılara dünya yıldızını getirmek için yoğun mesai harcıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Transfer pazarlığı başladı

Başkan Vekili Timur, Faslı süper yıldız için harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Transfer pazarlığı başladı

Sezon sonunda Chelsea'den ayrılması kesin olan Hakim Ziyech, yeniden Galatasaray'ın gündeminde.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Transfer pazarlığı başladı

Başkan Vekili Erden Timur, ara transfer döneminde 30 yaşındaki hücum oyuncusunu istediklerini belirtmiş ve transferin 3 dakika ile yetişmediğini itiraf etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Transfer pazarlığı başladı

Geçen hafta Avrupa seferine çıkan Erden Timur'un Hakim Ziyech ile masaya oturduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Transfer pazarlığı başladı

Chelsea formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Ziyech, gol katkısı sağlayamazken 2 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Transfer pazarlığı başladı

Her iki kanatta ve orta sahada görev yapabilen 1.81 boyundaki Faslı süper yıldızın İngiliz kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ama satış listesine konuldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Transfer pazarlığı başladı

30 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Transfer pazarlığı başladı

Transfermarkt'a göre Ziyehc'in piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Transfer pazarlığı başladı

HAKIM ZIYECH KİMDİR?

19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Transfer pazarlığı başladı

Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Transfer pazarlığı başladı

Fas Milli Takımı'nda görev aldığı 42 karşılaşmada 17 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Transfer pazarlığı başladı

1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan yıldız oyuncu orta sahada 10 numarada ve sağ kanatta görev alabiliyor.

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