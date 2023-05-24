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GALATASARAY HABERİ - Kafayı Icardi'ye taktı! Transferi böyle bitirecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den (PSG) kiraladığı Mauro Icardi, attığı gollerle takımını şampiyonluğa taşıyor. Sarı-kırmızılı takımda adeta küllerinden yeniden doğan Arjantinli yıldızla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 14:23
GALATASARAY HABERİ - Kafayı Icardi'ye taktı! Transferi böyle bitirecek

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Kafayı Icardi'ye taktı! Transferi böyle bitirecek

Ligin 36. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçından 3 puanla ayrılması halinde 23. şampiyonluğunu kazanmayı garantileyecek olan sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrildi.

GALATASARAY HABERİ - Kafayı Icardi'ye taktı! Transferi böyle bitirecek

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen ve transfer hamlelerini bu doğrultuda gerçekleştirmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda mevcut kadrodaki bazı isimlerin durumu da merak ediliyor.

GALATASARAY HABERİ - Kafayı Icardi'ye taktı! Transferi böyle bitirecek

Galatasaray'da takımda kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerin başındaysa Mauro Icardi geliyor.

GALATASARAY HABERİ - Kafayı Icardi'ye taktı! Transferi böyle bitirecek

Sezon başında PSG'den kiralanan yıldız futbolcu, gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi oldu.

GALATASARAY HABERİ - Kafayı Icardi'ye taktı! Transferi böyle bitirecek

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldız golcünün bonservisini almak için Paris Saint Germain ile görüşmelerini sürdürüyor.

GALATASARAY HABERİ - Kafayı Icardi'ye taktı! Transferi böyle bitirecek

Galatasaray transferi bitirmek için tüm şartlarını zorlarken Arjantin'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ - Kafayı Icardi'ye taktı! Transferi böyle bitirecek

Arjantin'in dev kulübü Boca Juniors'ın Başkan Yardımcısı Juan Roman Riquelme, yeni sezonda kadrosuna Mauro Icardi'yi katmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ - Kafayı Icardi'ye taktı! Transferi böyle bitirecek

TRANSFERİ İÇİN SPONSOR BULDU

Efsane futbol adamı, Icardi transferini bir sponsor ile bitirmek için harekete geçti.

GALATASARAY HABERİ - Kafayı Icardi'ye taktı! Transferi böyle bitirecek

Takvim'in derlediği habere göre; Riquelme'nin sponsor bulduğu ve Icardi'nin transferini bu şekilde bitirmek istediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Kafayı Icardi'ye taktı! Transferi böyle bitirecek

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Kafayı Icardi'ye taktı! Transferi böyle bitirecek

Arjantinli yıldız, 20 gol ve 8 asistlik performansıyla 28 gole doğrudan katkıda bulundu.

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