GALATASARAY HABERİ - Kafayı Icardi'ye taktı! Transferi böyle bitirecek

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ligin 36. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçından 3 puanla ayrılması halinde 23. şampiyonluğunu kazanmayı garantileyecek olan sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrildi.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen ve transfer hamlelerini bu doğrultuda gerçekleştirmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda mevcut kadrodaki bazı isimlerin durumu da merak ediliyor.
Galatasaray'da takımda kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerin başındaysa Mauro Icardi geliyor.
Sezon başında PSG'den kiralanan yıldız futbolcu, gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi oldu.
Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldız golcünün bonservisini almak için Paris Saint Germain ile görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray transferi bitirmek için tüm şartlarını zorlarken Arjantin'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
Arjantin'in dev kulübü Boca Juniors'ın Başkan Yardımcısı Juan Roman Riquelme, yeni sezonda kadrosuna Mauro Icardi'yi katmak istiyor.
TRANSFERİ İÇİN SPONSOR BULDU
Efsane futbol adamı, Icardi transferini bir sponsor ile bitirmek için harekete geçti.
Takvim'in derlediği habere göre; Riquelme'nin sponsor bulduğu ve Icardi'nin transferini bu şekilde bitirmek istediği öğrenildi.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı.
Arjantinli yıldız, 20 gol ve 8 asistlik performansıyla 28 gole doğrudan katkıda bulundu.
Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.