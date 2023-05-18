Yangın yeri hep buralar!

Galatasaray, İstanbulspor karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde ederken Mauro İcardi skor yükünü çekmeye devam ediyor. Sezon başında Paris Saint Germain'den kiralanan ve kısa sürede takıma uyum sağlayan Arjantinli yıldız, İstanbulspor maçında da sahne alan isim oldu. Biri penaltıdan iki müthiş gol atan Mauro İcardi'nin bir golü de geçersiz sayıldı. Süper Lig'de bu sezon 18'i ilk 11'de olmak üzere sahaya çıktığı 21 karşılaşmada 17 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Özellikle son karşılaşmalardaki müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çekti.





GALATASARAY'I ZİRVEYE TAŞIDI

Ligin belki de en kritik son 6 maçında 8 gol, 1 asistlik skor üretti ve Galatasaray'ın zirvede kalmasında en büyük mimarlardan birisi oldu. Ayrıca son 3 maçta Cimbom'un 4 golü de Arjantinli yıldızdan geldi. Galatasaray, İcardi'nin ligde gol attığı 12 maçın 10'undan galibiyetle ayrılırken, birinde berabere kaldı, birinde ise mağlup oldu. Arjantinli futbolcu, son 5 sezonda Galatasaray adına Süper Lig'de en fazla skor üreten isim oldu. Bafetimbi Gomis'in 2017-2018 sezonunda ligde kaydettiği 29 gollük performanstan sonra hiçbir futbolcu sarı-kırmızılı forma altında İcardi kadar ağları havalandırmadı.



BANA ÖZEL DEĞİL!

Icardi attığı gollerle el üstünde tutulsa da mütevazılığı ile de dikkat çekiyor. Attığı gollerden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden tecrübeli futbolcu, başarısında takım arkadaşlarının payını da es geçmedi. İcardi, "Çok memnunum performansımdan. Bu aslında takım çalışması sadece bana özel değil. 8-9 aydır birlikte çalışıyoruz. Yıl boyunca birbirimize alıştık. Benim de işim pozisyonları bitirmek. Elimden geldiğince her pozisyonu gole çevirmeye çalışıyorum" diye konuştu.



BONSERVISI ALINACAK

Icardi, gollerini sıralamaya devam ederken Galatasaray da bonservisini almanın yollarını arıyor. PSG ile görüşmeler devam ederken Fransız ekibin 1 yıl sözleş mesi kalan Arjantinli için 10 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor. İcardi'nin, G.Saray'da mutlu oldu ğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini söy lemesi, yönetimin elini güçledirirken bon servis bedelinin aşağıya çekil mesi için yoğun temaslar yapılıyor.



BÜYÜK MAÇLARIN YILDIZI

Mauro İcardi, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı bu sezon forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırdı. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta 2, Başakşehir'i 7-0 mağlup ettikleri müsabaka ile Fenerbahçe karşısında 3-0 galip geldikleri karşılaşmada da birer kez gol sevinci yaşadı. Sezonun ikinci yarısında ise Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettikleri ve Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri karşılaşmalarda birer gol attı. Süper Lig'de şampiyonluk kazanan takımlar karşısında forma giydiği 5 maçta 6 gol kaydetti.



OĞLUNA ICARDI İSMİNİ KOYDU

Galatasaraylı taraftarların İcardi sevgisi bambaşka... Ancak bir taraftar var ki o Arjantinli yıldıza olan sevgisini farklı bir şekilde ortaya koydu. Yeni doğan bebeğine 'İcardi' ismini verdi. Twitter'da paylaşılan "Deniz İcardi Alimoğlu" kimliği taraftarlardan büyük beğeni aldı.



USTALIK ESERİ

Icardi, lig kariyerinde en sık gol attığı dönemi sarı,kırmızılı forma altında yaşıyor. Süper Lig'de sahada kaldığı bin 625 dakikada 17 kez topu filelerle buluşturan yıldız oyuncu, 95 dakikada bir skor üretme başarısı gösterdi. Önemli başarılar kazandığı Inter ve PSG'de bu ortalamayı yakalayamadı.



TARAFTAR NE DEDİ: İSTANBUL'UN SEFİRİ

Galatasaraylı taraftarların izlemek için maçları büyük merakla beklediği, günler, saatler saydığı Mauro İcardi, İstanbulspor maçından sonra da en çok konuşulan isim oldu.

Twitter'da hakkında yüzlerce mesaj paylaşıldı. İşte öne çıkan tweet'lerden bazıları:

Süper Lig'de tek rakibi bile yok!

İstanbul'un sefiri Mauro İcardi

Sarı saçlı Mauro İcardi'den daha tehlikeli çok az şey var

Bu adam size şampiyonluk mu verir!

At avrat Mauro İcardi

Galatasaray şampiyon olacaksa en büyük pay Nelsson ve Mauro İcardi'ye ait

Söylenmedi hiç sana layık düşler

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