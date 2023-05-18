Hayalini dahi kuramazlar!

Kulübün mali yapısıyla ilgili değerlendirmede bulunan Öztürk, "Hiçbir kulübün aklına borçları sıfırlamak gelmezken biz, 'Borçları sıfırlayıp gideceğiz. Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından da çıkacağız.' diyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un böyle bir planları değil hayalleri olduğunu düşünmüyorum. Sadece bu bile bu yönetimi takdir etmek için bir sebep" diye konuştu.
YAŞASIN G.SARAY
Süper Lig'de şampiyon olacaklarını dile getiren Metin Öztürk, "Başkalarının bırakın hedefleri, hayalleri olmayan şeyleri başarıyoruz. İnşallah cumartesi günü ya da Ankaragücü maçında şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Yaşasın Galatasaray" ifadelerini kullandı.