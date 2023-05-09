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TRANSFER HABERİ | Adı Galatasaray ile anılıyordu! Inaki Pena'dan kritik karar geldi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da şimdiden gelecek sezon planlaması başladı. Sarı kırmızılılarda bu anlamda gündeme gelen Inaki Pena ile ilgili ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak file bekçisinden kariyeri hakkında kritik karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 14:33
MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERİ | Adı Galatasaray ile anılıyordu! Inaki Pena'dan kritik karar geldi

Şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray'da şimdiden gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.

TRANSFER HABERİ | Adı Galatasaray ile anılıyordu! Inaki Pena'dan kritik karar geldi

Sarı kırmızılılarda pek çok bölgeye çeşitli takviyeler yapılması planlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Adı Galatasaray ile anılıyordu! Inaki Pena'dan kritik karar geldi

Bu mevkilerden birisi ise kale olarak göze çarpıyor.

TRANSFER HABERİ | Adı Galatasaray ile anılıyordu! Inaki Pena'dan kritik karar geldi

Cimbom'da Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı sonrası bu bölge için daha dinamik bir ismin kadroya katılması hedefleniyor.

TRANSFER HABERİ | Adı Galatasaray ile anılıyordu! Inaki Pena'dan kritik karar geldi

Cimbom'da Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı sonrası bu bölge için daha dinamik bir ismin kadroya katılması hedefleniyor.

TRANSFER HABERİ | Adı Galatasaray ile anılıyordu! Inaki Pena'dan kritik karar geldi

Başarılı eldiven ile ilgili son olarak ise sarı kırmızılılara üzen haber geldi.

TRANSFER HABERİ | Adı Galatasaray ile anılıyordu! Inaki Pena'dan kritik karar geldi

Mundo Deportivo'da yer alan haberde Inaki Pena'nın kulübü Barcelona ile 2026'ya kadar sözleşme yenileyeceği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ | Adı Galatasaray ile anılıyordu! Inaki Pena'dan kritik karar geldi

Hatta transferde resmi açıklamaların kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Adı Galatasaray ile anılıyordu! Inaki Pena'dan kritik karar geldi

Haberde Inaki Pena'nın, Barcelona'nın gençlik akademisinde yetiştiği ve uzun süredir Katalanlar'ın bünyesinde olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Adı Galatasaray ile anılıyordu! Inaki Pena'dan kritik karar geldi

Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Inaki Pena'nın kariyeri de büyük merak konusu oldu.

TRANSFER HABERİ | Adı Galatasaray ile anılıyordu! Inaki Pena'dan kritik karar geldi

İŞTE INAKI PENA'NIN KARİYERİ

Inaki Pena kariyeriye Villarreal altyapısında başladı. Ardından Barcelona altyapısının yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ | Adı Galatasaray ile anılıyordu! Inaki Pena'dan kritik karar geldi

Katalan ekibinin çeşitli alt yaş kategorilerinde forma terleten file bekçisi 2022'de takımın A seviyesine yükselmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ | Adı Galatasaray ile anılıyordu! Inaki Pena'dan kritik karar geldi

File bekçisi 2022 ara transfer döneminde ise Süper Lig devlerinden Galatasaray'a kiralık olarak geldi.

TRANSFER HABERİ | Adı Galatasaray ile anılıyordu! Inaki Pena'dan kritik karar geldi

Galatasaray'da kiralık olarak kısa sürede gösterdiği performansla alkış alan Pena, ardından Barcelona'ya geri döndü.

TRANSFER HABERİ | Adı Galatasaray ile anılıyordu! Inaki Pena'dan kritik karar geldi

Şimdilerde ise kalecinin, Barcelona ile sözleşme uzatması bekleniyor.

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