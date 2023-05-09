TRANSFER HABERİ | Adı Galatasaray ile anılıyordu! Inaki Pena'dan kritik karar geldi

Şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray'da şimdiden gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.
Şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray'da şimdiden gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.
Sarı kırmızılılarda pek çok bölgeye çeşitli takviyeler yapılması planlanıyor.
Bu mevkilerden birisi ise kale olarak göze çarpıyor.
Cimbom'da Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı sonrası bu bölge için daha dinamik bir ismin kadroya katılması hedefleniyor.
Cimbom'da Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı sonrası bu bölge için daha dinamik bir ismin kadroya katılması hedefleniyor.
Başarılı eldiven ile ilgili son olarak ise sarı kırmızılılara üzen haber geldi.
Mundo Deportivo'da yer alan haberde Inaki Pena'nın kulübü Barcelona ile 2026'ya kadar sözleşme yenileyeceği vurgulandı.
Hatta transferde resmi açıklamaların kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi.
Haberde Inaki Pena'nın, Barcelona'nın gençlik akademisinde yetiştiği ve uzun süredir Katalanlar'ın bünyesinde olduğu aktarıldı.
Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Inaki Pena'nın kariyeri de büyük merak konusu oldu.
İŞTE INAKI PENA'NIN KARİYERİ
Inaki Pena kariyeriye Villarreal altyapısında başladı. Ardından Barcelona altyapısının yolunu tuttu.
Katalan ekibinin çeşitli alt yaş kategorilerinde forma terleten file bekçisi 2022'de takımın A seviyesine yükselmeyi başardı.
File bekçisi 2022 ara transfer döneminde ise Süper Lig devlerinden Galatasaray'a kiralık olarak geldi.
Galatasaray'da kiralık olarak kısa sürede gösterdiği performansla alkış alan Pena, ardından Barcelona'ya geri döndü.
Şimdilerde ise kalecinin, Barcelona ile sözleşme uzatması bekleniyor.