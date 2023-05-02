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Galatasaray'da rüzgar tersine döndü! Şampiyonluk yarışında sıkıntılı günler...

Son 2 haftada 5 puan kaybeden Galatasaray, puan farkını Fenerbahçe'nin 3'e, bir maçı fazla Beşiktaş'ın ise 5'e indirmesine engel olamadı. İlk 30 haftada 20 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, son 2 maçta kalesinde 6 gol gördü. Hükmen galibiyetler eklendiğinde G.Saray ve F.Bahçe aynı puanda (73) yer alıyor. Sarı-kırmızılıların 5, rakibinin ise bitime 4 maçı kaldı. Bu durum taraftarları endişelendirirken Buruk bu kez eleştirilen isim konumunda. | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 06:50
Galatasaray'da rüzgar tersine döndü! Şampiyonluk yarışında sıkıntılı günler...

Süper Lig'in açık ara şampiyonluk favorisi olarak görülen Galatasaray, 32. Hafta sonunda avantajını koruyamadı, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Ligin 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 6 puanla önünde olduğu Fenerbahçe'nin de İstanbulspor ile aynı skorla berabere kalmasıyla farkı korudu. Ancak 10 puan önünde olduğu üçüncü Beşiktaş'ın kayıpsız geçtiği haftada fark 8'e düştü. Cimbom, ligin 32. haftasında yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışına dahil olan Beşiktaş'a konuk oldu. Derbiyi 3-1 kazanan bir maçı fazla Beşiktaş, rakibine 3 puan daha yaklaştı.

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Galatasaray'da rüzgar tersine döndü! Şampiyonluk yarışında sıkıntılı günler...

PUAN DURUMU DEĞİŞİYOR
Fenerbahçe'nin de Demir Grup Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönmesiyle Galatasaray ile arasındaki fark 3'e indi. Aslan, son 2 haftada 5, son 6 haftada ise 8 puan kaybetti. Süper Lig'in kalan son 6 haftasında 5 maç yapacak. Son 6 haftalık periyoda 3 puan farkla önde giriyor. Ancak hükmen galibiyetler eklendiğinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puanları eşitleniyor (73). Bu durum da sarı- kırmızılı camiada endişeleri artırıyor. Beşiktaş derbisine kadar taraftarlardan tam destek alan teknik direktör Okan Buruk bu kez oyuncu tercihleri ve değişiklikleri başta eleştirilen tarafta yer almaktan kurtulamadı.

Galatasaray'da rüzgar tersine döndü! Şampiyonluk yarışında sıkıntılı günler...

SAKİN OL TAKIMA GÜVEN!
Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Galatasaray Kulübü'nden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sakin ol, takıma güven. Şampiyon Cimbom yazdıracağız" ifadesi kullanıldı ve taraftarlara destek çağrısı yaptı.

Galatasaray'da rüzgar tersine döndü! Şampiyonluk yarışında sıkıntılı günler...

Galatasaray'ın şampiyonluk olasılıkları:
Derbiye kadar iki takım da kayıpsız gider, Galatasaray, Fenerbahçe'ye 2 farklı yenilse bile şampiyon... 2 maç kaybedip, Fenerbahçe dahil 3 maçı kazanırsa şampiyon. İlk 3 maç berabere, F.Bahçe dahil son 2 maçını kazanırsa şampiyon... İlk 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi alırsa derbide beraberlik yetiyor.

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