Galatasaray'da rüzgar tersine döndü! Şampiyonluk yarışında sıkıntılı günler...

PUAN DURUMU DEĞİŞİYOR

Fenerbahçe'nin de Demir Grup Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönmesiyle Galatasaray ile arasındaki fark 3'e indi. Aslan, son 2 haftada 5, son 6 haftada ise 8 puan kaybetti. Süper Lig'in kalan son 6 haftasında 5 maç yapacak. Son 6 haftalık periyoda 3 puan farkla önde giriyor. Ancak hükmen galibiyetler eklendiğinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puanları eşitleniyor (73). Bu durum da sarı- kırmızılı camiada endişeleri artırıyor. Beşiktaş derbisine kadar taraftarlardan tam destek alan teknik direktör Okan Buruk bu kez oyuncu tercihleri ve değişiklikleri başta eleştirilen tarafta yer almaktan kurtulamadı.