Yönetimden derbiye özel prim

Galatasaray Yönetimi kesenin ağzını açtı. Yeni bir puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı kulüp, Beşiktaş derbisine özel 10 milyon TL prim belirledi. Bu rakamı bu sezon sadece Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyeti için veren yönetim, Beşiktaş derbisine şampiyonluk maçı gözüyle bakıyor.

EKSİK CEZALI YOK

G.Saray'da Barış Alper Yılmaz'ın cezası sona erdi, yönetim ve takımın da devreye girmesiyle Bafetimbi Gomis affedildi ve Mauro İcardi'nin de tamamen iyileşmesiyle Aslan tam kadro oldu. Beşiktaş maçı öncesi eksiği kalmayan sarı-kırmızılı ekip, derbide galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.