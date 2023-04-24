Diagne sevinmedi

Galatasaray'ın eski yıldızı Mbaye Diagne, Karagümrük'le bu sezon fırtına gibi esiyordu. Senegalli oyuncu, eski takımını da boş geçmedi. 18. dakikada Bertolacci'nin pasında savunma arkasına sarkan Diagne, yerden düzgün bir vuruşla Muslera'yı avladı. Bu sezon 18. kez rakip fileleri havalandıran 31 yaşındaki forvet, eski takımına attığı gol sonrası sevinmedi.



KAFA KAFAYA GELDİLER

Etkili oyununu golle süsleyen Diagne, maçın son anlarında Abdülkerim'le bir gerginlik yaşadı. Uzatma dakikalarında bir pozisyonun ardından iki oyuncu, sözlü atışmaya başladı. Oyun devam ederken bu ikilinin tartışması da sürdü. Kafa kafaya da gelen Diagne ile Abdülkerim'e hakem müdahale etmedi.