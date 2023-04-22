TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine Giovanni Simeone!

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekipte özellikle forvet hattı büyük önem taşıyor. Bafetimbi Gomis'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve 37 yaşındaki Fransız yıldız kalmak istiyor ama devam edilmesi düşünülmüyor.
Mauro Icardi performansıyla dikkat çekiyor ama onun da kiralık anlaşması sezon sonunda bitecek. Galatasaray, Icardi'nin tapusunu almak için görüşmeler yapıyor. Buna karşılık Paris Saint Germain ile henüz anlaşma sağlanabilmiş değil...