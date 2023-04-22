Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine Giovanni Simeone!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine Giovanni Simeone!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılıların Mauro Icardi'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık olarak Napoli formasını terleten 27 yaşındaki golcü oyuncu Giovanni Simeone ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine Giovanni Simeone!

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine Giovanni Simeone!

Sarı-kırmızılı ekipte özellikle forvet hattı büyük önem taşıyor. Bafetimbi Gomis'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve 37 yaşındaki Fransız yıldız kalmak istiyor ama devam edilmesi düşünülmüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine Giovanni Simeone!

Mauro Icardi performansıyla dikkat çekiyor ama onun da kiralık anlaşması sezon sonunda bitecek. Galatasaray, Icardi'nin tapusunu almak için görüşmeler yapıyor. Buna karşılık Paris Saint Germain ile henüz anlaşma sağlanabilmiş değil...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine Giovanni Simeone!

DEVLER LİGİ'NDE PARLADI

Mauro Icardi'nin bonservisini almak için şartları zorlayan Galatasaray alternatifleri de belirlemeye devam ediyor...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine Giovanni Simeone!

Eğer Arjantinli yıldız için PSG ile anlaşmaya varılamazsa ünlü teknik direktör Cholo Simeone'nin oğlu Giovanni Simeone transfer edilecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine Giovanni Simeone!

Hellas Verona'dan kiralanan ve Napoli'de forma giyen 27 yaşındaki golcü bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 4, Serie A'da ise 19 maçta 3 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine Giovanni Simeone!

Serie A oyuncularından yüksek verim alan Cimbom, Simeone'yi satın alma bedeliyle kiralamayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine Giovanni Simeone!

10.5 MİLYON EURO ÖDEDİ

River altyapısından yetişen Giovanni Simeone, Banfield, Genoa, Fiorentina, Cagliari, Verona ve Napoli formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine Giovanni Simeone!

2022 yılında Cagliari'den Verona'ya 10.5 milyon euro'ya transfer oldu. Kiralık olarak farklı takımlara gitti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine Giovanni Simeone!

TAM ASLAN'A GÖRE

Giovanni Simeone, Napoli'de başarılı bir performans sergilese de İtalyan kulübü oyuncunun bonservisini almayı düşünmüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine Giovanni Simeone!

Agresif, rakibini rahatsız eden, sindiren bir oyun stili olan 27 yaşındaki golcü ayrıca hızı ve bitiriciliği ile tanınıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine Giovanni Simeone!

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmaları için şimdiden kolları sıvadı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'a Arjantinli sihirbaz!
Cimbom'un 7 maddelik Devler Ligi planı!
Son dakika deprem mi oldu 22 Nisan?
Bayram mesajları 2023 (Dualı, hadisli)
Kurumsal Ramazan Bayramı mesajları 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Icardi şoku! G.Saray'a Icardi şoku! 00:10
G.Saray'da derbi öncesi büyük tehlike! G.Saray'da derbi öncesi büyük tehlike! 00:10
Firmino'da Aslan'a iki dünya devi rakip oldu! Firmino'da Aslan'a iki dünya devi rakip oldu! 00:10
F.Bahçe'nin gözdesi Hazard'ın yeni adresi netleşti! F.Bahçe'nin gözdesi Hazard'ın yeni adresi netleşti! 00:10
Kartal'da G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Kartal'da G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! 00:10
İşte Sanchez'in transfer talebi! G.Saray... İşte Sanchez'in transfer talebi! G.Saray... 00:10
Daha Eski
Kanarya'nın sol bek planı netleşti! Kanarya'nın sol bek planı netleşti! 00:10
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu 00:10
Flaş detay! 20 gün önce Pedro için yazı gelmiş Flaş detay! 20 gün önce Pedro için yazı gelmiş 00:10
Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu 00:10
Maç sonu olay sözler! "Hakem faciası" Maç sonu olay sözler! "Hakem faciası" 00:10
Kartal'da sürpriz gelişme! Talibi çıktı Kartal'da sürpriz gelişme! Talibi çıktı 00:10