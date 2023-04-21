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Şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi sözleri!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaraylı Icardi'nin Nef Stadyumu'nda attığı gollerden sonra "Aşkın Olayım" isimli şarkısı çalan Simge Sağın, Arjantinli futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 14:47
Şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi sözleri!

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin Nef Stadyumu'nda attığı gollerden sonra "Aşkın Olayım" şarkısı çalınan Simge Sağın, konuyla ilgili Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.

İşte Simge'nin dikkat çeken sözlerinden öne çıkanlar...

Ben şarkıcıyım. Müziğim her yerde çalabilir, herkes paylaşabilir. Ben Beşiktaşlıyım ama şarkım en çok Galatasaray stadyumunda Icardi ile patladı. Önünü kimse kesemedi şarkının. Bir sabah uyandım, Icardi diye bir insan tanıdım. Bilmiyordum ki...

Aradan biraz zaman geçti, Icardi sosyal medyada beni takibe aldı ve şarkımı paylaştı. Ben de başarılı bir sporcu diye karşılık olarak takip ettim, teşekkür ettim. Olay bundan ibaret. Mesaj bile atmadı bana. Hiç diyaloğum olmadı, hiçbir şey yazmadı. Sadece şarkımı paylaştı.

İnsanlar öyle garip bir şey yaşadılar ki. Adam evli! Ben en çok insanların beni evli biriyle yakıştırmalarına şaşırdım. "Yenge" diyorlar bana, nasıl olabiliyor bu? İki çocuğu olan evli bir erkekle beni nasıl yan yana getirirler? Benim öyle bir durumla asla işim olmaz. İnsanların bunu böyle görüyor olmaları da ilginç. Geçenlerde konserimde biri geldi, forma imzalatmak istedi, ben de kartal hareketi yaptım. Ya ben şarkıcıyım, neden forma imzalıyorum?

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