Necati Ateş Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, sahadan 4-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Abdülkerim, Icardi, Mertens ve Rashica kaydetti.
Bu sonuçla puanını 69'a yükselten Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 9'a çıkardı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Necati Ateş, Alanyaspor - Galatasaray maçını TRT Spor ekranlarında yorumladı. İşte Ateş'in Alanyaspor - Galatasaray maçı değerlendirmesi...
"HERKES İŞİNİ YAPIYOR"
"3 maç 12 gol atıp 1 gol yedi. 18 maçta 17 galibiyet aldı Galatasaray. Ne zaman sıkışsalar vitesi yükseltip golünü atıyor. Oynayan oynamayanlar inanılmaz.
Icardi çıkıp Barış giriyor, Rashica, Gomis, Midtsjö giriyor. Bunların hepsi takıma katkı sağlayan adamlar, maç kazandıran isimler. Herkes işini yapıyor."
"CAMİA PUAN KAYBETMEYE ALIŞIK DEĞİL"
"Ben bir tek Konya maçında eleştirdim. 15'te 15 yapmanın bir anlamı yoktu. Her maçı kazanmak zorunda değilsin. Kötü oynadığı günündeydi 1 puanı alıp devam edebilirdi.
Galatasaray öyle bir kazanma alışkanlığı elde etti ki kaybedince çok üzülecek duruma geldi. Başkanı, taraftarı puan kaybetmeye alışık değil."
"GALATASARAY BAŞKA BİR OYUN OYNUYOR"
"Galatasaray kazandığı maçların yüzde 90'ında iyi oynayarak kazandı puanlarını. Ayrıca çok da gol attılar, ligde toplam 20. gollerini yediler.
Atanın tutanın iyi. Başka bir oyun oynuyor Galatasaray. Ben bir teknik adam olarak ilk yarıda Galatasaray'ı beğenmedim. İhtiyacın olduğunda Icardi sahneye çıkıyor ve harika bir gol atıyor."
"GALATASARAY'I YENMEYE ÇALIŞIRSAN CEZA KESİLİR"
"Özellikle sol kanattan Alanyaspor ciddi ataklar geliştirdi ama bitiremediler. Penaltıyla gol bulabildiler. Alanyaspor ikinci yarıda sahada yok.
Galatasaray'a karşı kazanma arzusuyla sahaya çıkarsan karşındaki de Galatasaray, cezayı keser. Yıldızlarıyla çıkıp böyle işi bitirir."
"GALATASARAY İYİ VE GÜÇLÜ BİR OYUN OYNADI"
"Rashica, Zaniolo, Mertens, Icardi, pozisyona girmeyen kimse kalmadı. Adekugbe çok iyi oynadı, iyi de bir asist yaptı. Galatasaray iyi ve güçlü bir oyun oynadı. Hocanın verdiği görevi çok iyi yerine getiriyor herkes."
"UÇAKLA GİDECEĞİ TEK DEPLASMAN KALDI"
"Galatasaray'ın uçakla gideceği tek bir deplasman kaldı, Ankaragücü. Diğer deplasmanları hep İstanbul'da. Beşiktaş derbisi çok iyi maç olacak diye düşünüyorum. Şimdi keyifle diğer maçları izleyecekler"
"ALANYASPOR ERSUN YANAL'IN TAKIMI DEĞİL"
"Alanyaspor Farioli döneminde çok daha kreatif bir oyun oynuyordu. Ersun hoca Antalyaspor döneminden bugüne kadar rakibine çok fazla topu bırakan bir oyun oynuyor.
Alanyaspor zaten Ersun hocanın takımı değil bence. Ersun hocanın takımları kora kor oynayan, temaslı oyunu seven, savunmayı iyi yapmayı seven takımları seven. Biz Eskişehir'de öyle bir takımdık ki istesen de tutamıyordun o takımı zaten."