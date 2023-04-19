Necati Ateş Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

"GALATASARAY İYİ VE GÜÇLÜ BİR OYUN OYNADI"

"Rashica, Zaniolo, Mertens, Icardi, pozisyona girmeyen kimse kalmadı. Adekugbe çok iyi oynadı, iyi de bir asist yaptı. Galatasaray iyi ve güçlü bir oyun oynadı. Hocanın verdiği görevi çok iyi yerine getiriyor herkes."