İngilizler duyurdu! Galatasaray'ın Kevin Nisbet hedefi ortaya çıktı

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılılar deplasmanda oynanıkları mücadeleyi 4-1 kazandı.
3 puanı alan Aslan, şampiyonluk yolunda avantajını korudu.
Cimbom bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray, PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini almak istiyor.
Ancak oyuncunun yüksek değeri, transferin en büyük engeli.
Sarı-kırmızılıların hücum hattına takviye konusunda rotasını İskoçya'ya çevirdiği öne sürüldü.
İngiliz basınından derlediği habere göre; Cimbom, Hibernian'dan Kevin Nisbet'le ilgileniyor.
26 yaşındaki santrforun birçok talibi var.
Haberde Galatasaray'ın oyuncuyu izlediği aktarıldı.
Genç golcünün takımı ile kontratı 2024'te bitecek.
İskoç oyuncu için özellikle İngiltere Championship'ten birçok takımın devreye girdiği aktarıldı.
Ayrıca sarı-kırmızılıların da transfer için yarışa girebileceği belirtildi.
HEARTS MAÇINI İZLEDİLER
G.Saray'ın, Sheffield United, Middlesbrough gibi Championship ekipleri ile birlikte Nisbet'in gol attığı hafta sonundaki Hearts maçını da yakından takip ettiği öne sürüldü.
Hibernian'da bu sezon 14 maçta sahaya çıkan İskoç santrfor, 10 gol attı. Nisbet, 10 kez Milli Takım forması da giydi ve 1 gol attı.