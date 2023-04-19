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İngilizler duyurdu! Galatasaray'ın Kevin Nisbet hedefi ortaya çıktı

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray gözünü gelecek sezona dikti. Sarı kırmızılı yönetim 3 kulvarda mücadele edecek kadro kurmanın hedefini yapıyor. Golcü arayışlarını sürdüren Cimbom, yeni forvetini İskoçya'da buldu. İşte Galatasaray'ın Kevin Nisbet planı... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Galatasaray'ın Kevin Nisbet hedefi ortaya çıktı!

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.

Galatasaray'ın Kevin Nisbet hedefi ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılılar deplasmanda oynanıkları mücadeleyi 4-1 kazandı.

Galatasaray'ın Kevin Nisbet hedefi ortaya çıktı!

3 puanı alan Aslan, şampiyonluk yolunda avantajını korudu.

Galatasaray'ın Kevin Nisbet hedefi ortaya çıktı!

Cimbom bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın Kevin Nisbet hedefi ortaya çıktı!

Galatasaray, PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini almak istiyor.

Galatasaray'ın Kevin Nisbet hedefi ortaya çıktı!

Ancak oyuncunun yüksek değeri, transferin en büyük engeli.

Galatasaray'ın Kevin Nisbet hedefi ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılıların hücum hattına takviye konusunda rotasını İskoçya'ya çevirdiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın Kevin Nisbet hedefi ortaya çıktı!

İngiliz basınından derlediği habere göre; Cimbom, Hibernian'dan Kevin Nisbet'le ilgileniyor.

Galatasaray'ın Kevin Nisbet hedefi ortaya çıktı!

26 yaşındaki santrforun birçok talibi var.

Galatasaray'ın Kevin Nisbet hedefi ortaya çıktı!

Haberde Galatasaray'ın oyuncuyu izlediği aktarıldı.

Galatasaray'ın Kevin Nisbet hedefi ortaya çıktı!

Genç golcünün takımı ile kontratı 2024'te bitecek.

Galatasaray'ın Kevin Nisbet hedefi ortaya çıktı!

İskoç oyuncu için özellikle İngiltere Championship'ten birçok takımın devreye girdiği aktarıldı.

Galatasaray'ın Kevin Nisbet hedefi ortaya çıktı!

Ayrıca sarı-kırmızılıların da transfer için yarışa girebileceği belirtildi.

Galatasaray'ın Kevin Nisbet hedefi ortaya çıktı!

HEARTS MAÇINI İZLEDİLER

G.Saray'ın, Sheffield United, Middlesbrough gibi Championship ekipleri ile birlikte Nisbet'in gol attığı hafta sonundaki Hearts maçını da yakından takip ettiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın Kevin Nisbet hedefi ortaya çıktı!

Hibernian'da bu sezon 14 maçta sahaya çıkan İskoç santrfor, 10 gol attı. Nisbet, 10 kez Milli Takım forması da giydi ve 1 gol attı.

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