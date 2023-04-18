Torreira İtalya yolcusu

Galatasaray'ın başarılı ismi Lucas Torreira özellikle İtalyaSerie A ekiplerinin radarında... Bununla ilgili son iddia da İtalya'dan geldi. Il Messaggero'da yer alan habere göre Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Uruguaylı yıldızı kadrosunda görmek istiyor. Sergej Milinkovic- Savic'i 50 milyon euro karşılığında Arsenal'e göndermeye hazırlanan Lazio'nun Torreira için 15 milyon euro'luk teklifte bulunacağı öğrenilirken, Uruguaylı yıldızın da iyi bir teklif gelmesi halinde yeniden Serie A'ya dönmeye sıcak baktığı bildirildi.