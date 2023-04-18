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Torreira İtalya yolcusu

Galatasaray'ın başarılı ismi Lucas Torreira özellikle İtalya Serie A ekiplerinin radarında...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 06:50
Torreira İtalya yolcusu
Galatasaray'ın başarılı ismi Lucas Torreira özellikle İtalya Serie A ekiplerinin radarında... Bununla ilgili son iddia da İtalya'dan geldi. Il Messaggero'da yer alan habere göre Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Uruguaylı yıldızı kadrosunda görmek istiyor. Sergej Milinkovic- Savic'i 50 milyon euro karşılığında Arsenal'e göndermeye hazırlanan Lazio'nun Torreira için 15 milyon euro'luk teklifte bulunacağı öğrenilirken, Uruguaylı yıldızın da iyi bir teklif gelmesi halinde yeniden Serie A'ya dönmeye sıcak baktığı bildirildi.
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