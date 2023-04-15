Sezonun Galatasaray adına tartışmasız yıldızı olan Mauro İcardi, Kayserispor karşısında adeta şov yaptı. Kasımpaşa, Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarını boş geçen Arjantinli forvet, dün kendini buldu. Önce 18'de Kerem'den aldığı pasta savunmayı çaresiz bırakarak ağları sarstı. Daha sonra Rashica'nın golünde pası verdi. 42'de penaltıdan ağları bulurken; uzatma anlarında ise ikinci penaltıyı önce kaçırdı, sonra tamamladı. Böylece ilk yarıda hat-trick yaptı.

REKORUNU GERİDE BIRAKTI

Bu sezon ligi kasıp kavuran İcardi, gol sayısını da 12'ye yükseltti. 16 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncunun 7 de asisti bulunuyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar İcardi'nin nefis futbolu sonrası adeta kendinden geçti. 30 yaşındaki oyuncuyla özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı Nef Stadı'nda yankılandı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla maçta hem gol atan hem de asist yapan oyuncu olan İcardi (5), 2016-17 sezonunda Seria A'daki performansını geride bırakarak kariyer rekorunu kırdı.

"SEZON SONU GÖRÜŞÜRÜZ"

Galatasaray'da mutlu olduğunu söyleyen İcardi, geleceğiyle ilgili maç sonunda konuştu. Arjantinli oyuncu, "Ligin bitmesine daha birçok maç var. Sezon bitsin, sonra konuşuruz diye anlaşmıştık. Son maçtan sonra başkan ve yönetimle mutlaka konuşma yapılır" dedi. G.Saray, 29 yaşındaki oyuncunun bonservisi için PSG'yle görüşmelerini sürdürüyor.

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Mauro Icardi, Belhanda'dan (Ocak 2021 vs Gençlerbirliği) bu yana Galatasaray'da bir Süper Lig maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.