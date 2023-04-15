Haberler Galatasaray Aşkın olayım

Aşkın olayım

Son üç maçı boş geçen İcardi, Kayseri’ye karşı şahlandı. 3 gol ve 1 asist yapan Arjantinli yıldız, klasikleşen ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla stadı coşturdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Aşkın olayım

Sezonun Galatasaray adına tartışmasız yıldızı olan Mauro İcardi, Kayserispor karşısında adeta şov yaptı. Kasımpaşa, Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarını boş geçen Arjantinli forvet, dün kendini buldu. Önce 18'de Kerem'den aldığı pasta savunmayı çaresiz bırakarak ağları sarstı. Daha sonra Rashica'nın golünde pası verdi. 42'de penaltıdan ağları bulurken; uzatma anlarında ise ikinci penaltıyı önce kaçırdı, sonra tamamladı. Böylece ilk yarıda hat-trick yaptı.

REKORUNU GERİDE BIRAKTI

Bu sezon ligi kasıp kavuran İcardi, gol sayısını da 12'ye yükseltti. 16 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncunun 7 de asisti bulunuyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar İcardi'nin nefis futbolu sonrası adeta kendinden geçti. 30 yaşındaki oyuncuyla özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı Nef Stadı'nda yankılandı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla maçta hem gol atan hem de asist yapan oyuncu olan İcardi (5), 2016-17 sezonunda Seria A'daki performansını geride bırakarak kariyer rekorunu kırdı.

"SEZON SONU GÖRÜŞÜRÜZ"

Galatasaray'da mutlu olduğunu söyleyen İcardi, geleceğiyle ilgili maç sonunda konuştu. Arjantinli oyuncu, "Ligin bitmesine daha birçok maç var. Sezon bitsin, sonra konuşuruz diye anlaşmıştık. Son maçtan sonra başkan ve yönetimle mutlaka konuşma yapılır" dedi. G.Saray, 29 yaşındaki oyuncunun bonservisi için PSG'yle görüşmelerini sürdürüyor.

3

Mauro Icardi, Belhanda'dan (Ocak 2021 vs Gençlerbirliği) bu yana Galatasaray'da bir Süper Lig maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

DİĞER
CANLI | Galatasaray - Kayserispor maçı izle! Süper Lig’in 29. Haftası Galatasaray Kayserispor maçı canlı şifresiz kesintisiz izle ekranı
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan yaza hazırlık! 45 günlüğüne 100 bin Euro’ya...
F.Bahçe'de şok sakatlık!
Jesus için flaş iddia! Kendi reklamını mı yapıyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çakar'dan çarpıcı hakem yorumu! "Ciddi bir hata..."
Flaş Kerem yorumu! "Yönetimin yerinde olsam..."
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Kerem yorumu! "Yönetimin yerinde olsam..." Flaş Kerem yorumu! "Yönetimin yerinde olsam..." 07:38
Toroğlu yorumladı! Nelsson'un müdahalesi kırmızı kart mı? Toroğlu yorumladı! Nelsson'un müdahalesi kırmızı kart mı? 00:54
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 00:54
Okan Buruk: Puan kaybetmesini beklediğimiz takım... Okan Buruk: Puan kaybetmesini beklediğimiz takım... 00:54
G.Saray'da kalacak mı? Icardi açıkladı! G.Saray'da kalacak mı? Icardi açıkladı! 00:54
Beşiktaş yıldız ismin bonservisini aldı! Beşiktaş yıldız ismin bonservisini aldı! 00:54
Daha Eski
G.Saray Kayseri'ye gol oldu yağdı! G.Saray Kayseri'ye gol oldu yağdı! 00:54
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:54
Kayserispor kırmızı kart bekledi! İşte o pozisyon Kayserispor kırmızı kart bekledi! İşte o pozisyon 00:54
Toroğlu'dan flaş hakem iddiası! Meğer Lale Orta... Toroğlu'dan flaş hakem iddiası! Meğer Lale Orta... 00:54
G.Saray-Kayserispor maçında bir penaltı daha! G.Saray-Kayserispor maçında bir penaltı daha! 00:54
G.Saray - Kayserispor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon... G.Saray - Kayserispor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon... 00:54