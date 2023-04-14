Galatasaray'da stopere Caleb Okoli sürprizi! Transfer teklifi ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u konuk edecek.
Şampiyonluk mücadelesi veren Cimbom seri yakalamak için sahaya çıkıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Aslan rotasını Süper Lig şampiyonluğuna çevirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u konuk edecek.
Şampiyonluk mücadelesi veren Cimbom seri yakalamak için sahaya çıkıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Aslan rotasını Süper Lig şampiyonluğuna çevirdi.
Öte yandan sarı kırmızılı yönetim gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.
Kadrosuna önemli takviyeler yapan Galatasaray'a sürpriz tekliflerde gelmeye devam ediyor.
Victor Nelsson'a gelen teklifleri değerlendiren Cimbom, Danimarkalı stoperin alternatifini Serie A'da buldu.
İtalyan basını Galatasaray'ın peşindeki savunma oyuncusunu duyurdu.
Tuttomercatoweb'in haberine göre Galatasaray, Atalanta forması giyen Caleb Okoli'ye transfer teklifinde bulundu.
Yaz aylarında yeni fırsatlar umduğu için Galatasaray'dan gelen teklifi reddeden oyuncu gelecek sezon için takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.
Piyasa değeri 20 milyon euro olan oyuncu Atalanta'da beklediği süreleri alamıyor.
Haberde oyuncunun İngiltere Premier Lig hayalinin olduğunu duyuruldu.
21 yaşındaki genç savunmacı bu sezon 13 maçta forma giydi.
Nijerya asıllı İtalyan oyuncu toplam 845 dakika süre aldı.
İtalya U21 takımıyla 8 maçta boy gösteren genç stoper 1 kez gol sevinci yaşadı.
Kariyerine Atalanta'nın alt yapısında başlayan Okoli, SPAL ve Cremonese formalarını da giydi.
Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da Cremonese'ye kiralanan Okoli, 28 maçta görev aldı.
CALEB EKOLI KİMDİR?
Atalanta BC takımında Defans mevkinde forma giyen Caleb Okoli, 13 Temmuz 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir.
187 cm boyunda ve 79 kilo olan Caleb Okoli, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Oyuncunun Atalanta kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.