Haberler Galatasaray Galatasaray'da stopere Caleb Okoli sürprizi! Transfer teklifi ortaya çıktı

Galatasaray'da stopere Caleb Okoli sürprizi! Transfer teklifi ortaya çıktı

Yaptığı transferle büyük ses getiren Galatasaray'da gelecek sezonun çalışmaları sürüyor. Nelsson'a gelen teklifleri değerlendiren sarı kırmızılı yönetim Danimarkalı stoperin alternatiflerini aramaya başladı. İtalyan basını Galatasaray Caleb Okoli'ne teklif yaptığını duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 16:42 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 16:46
ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Caleb Okoli sürprizi!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u konuk edecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Caleb Okoli sürprizi!

Şampiyonluk mücadelesi veren Cimbom seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Caleb Okoli sürprizi!

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Aslan rotasını Süper Lig şampiyonluğuna çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Caleb Okoli sürprizi!

Öte yandan sarı kırmızılı yönetim gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Caleb Okoli sürprizi!

Kadrosuna önemli takviyeler yapan Galatasaray'a sürpriz tekliflerde gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Caleb Okoli sürprizi!

Victor Nelsson'a gelen teklifleri değerlendiren Cimbom, Danimarkalı stoperin alternatifini Serie A'da buldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Caleb Okoli sürprizi!

İtalyan basını Galatasaray'ın peşindeki savunma oyuncusunu duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Caleb Okoli sürprizi!

Tuttomercatoweb'in haberine göre Galatasaray, Atalanta forması giyen Caleb Okoli'ye transfer teklifinde bulundu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Caleb Okoli sürprizi!

Yaz aylarında yeni fırsatlar umduğu için Galatasaray'dan gelen teklifi reddeden oyuncu gelecek sezon için takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Caleb Okoli sürprizi!

Piyasa değeri 20 milyon euro olan oyuncu Atalanta'da beklediği süreleri alamıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Caleb Okoli sürprizi!

Haberde oyuncunun İngiltere Premier Lig hayalinin olduğunu duyuruldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Caleb Okoli sürprizi!

21 yaşındaki genç savunmacı bu sezon 13 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Caleb Okoli sürprizi!

Nijerya asıllı İtalyan oyuncu toplam 845 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Caleb Okoli sürprizi!

İtalya U21 takımıyla 8 maçta boy gösteren genç stoper 1 kez gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Caleb Okoli sürprizi!

Kariyerine Atalanta'nın alt yapısında başlayan Okoli, SPAL ve Cremonese formalarını da giydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Caleb Okoli sürprizi!

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da Cremonese'ye kiralanan Okoli, 28 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Caleb Okoli sürprizi!

CALEB EKOLI KİMDİR?

Atalanta BC takımında Defans mevkinde forma giyen Caleb Okoli, 13 Temmuz 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Caleb Okoli sürprizi!

187 cm boyunda ve 79 kilo olan Caleb Okoli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

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