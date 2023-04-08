GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson yuvadan uçuyor! Dudak uçuklatan rakam...

Forma giymediği iki maçta da Galatasaray'ın çok ciddi savunma problemleri yaşayıp mağlup olduğu Victor Nelsson, sezon sonunda Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılabilir.
Forma giymediği iki maçta da Galatasaray'ın çok ciddi savunma problemleri yaşayıp mağlup olduğu Victor Nelsson, sezon sonunda Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılabilir.
Geçtiğimiz yaz döneminde de Sevilla ile anlaşan, gitmek için izin isteyen, ancak kulübün lig bitene kadar kalması yönünde ikna ettiği Danimarkalı savunmacı, bu kez de İngiliz kulüplerinin radarına girdi.
Nelsson'un takımdan ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.