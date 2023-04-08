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GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson yuvadan uçuyor! Dudak uçuklatan rakam...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın bu sezonki en formda isimlerinden olan Victor Nelsson, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı. Danimarkalı savunmacının, İngiliz kulübü ile anlaştığı iddia edilirken Galatasaray'ın da istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 15:13
GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson yuvadan uçuyor! Dudak uçuklatan rakam...

Forma giymediği iki maçta da Galatasaray'ın çok ciddi savunma problemleri yaşayıp mağlup olduğu Victor Nelsson, sezon sonunda Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılabilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson yuvadan uçuyor! Dudak uçuklatan rakam...

Geçtiğimiz yaz döneminde de Sevilla ile anlaşan, gitmek için izin isteyen, ancak kulübün lig bitene kadar kalması yönünde ikna ettiği Danimarkalı savunmacı, bu kez de İngiliz kulüplerinin radarına girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson yuvadan uçuyor! Dudak uçuklatan rakam...

Nelsson'un takımdan ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson yuvadan uçuyor! Dudak uçuklatan rakam...

SEVILLA 13+3 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Sezon başında Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, Victor Nelsson için de Sarı Kırmızılı ekibin kapısını çalmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson yuvadan uçuyor! Dudak uçuklatan rakam...

İspanyol kulübünün 13+3 milyon Euro'luk teklifi kabul edilmemişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson yuvadan uçuyor! Dudak uçuklatan rakam...

Danimarkalı stoper, o dönem Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baksa da sarı kırmızılı yönetim genç oyuncuyu ikna etmeyi başarmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson yuvadan uçuyor! Dudak uçuklatan rakam...

MAAŞINA ZAM YAPILDI

Yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'dan teklif alan ancak kariyerine Cim Bom'da devam eden Nelsson'un maaşında artışa gidildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson yuvadan uçuyor! Dudak uçuklatan rakam...

Danimarkalı savunmacının 900 bin Euro olan garanti ücreti, yapılan anlaşmayla 1.3 milyon Euro'ya çıkarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson yuvadan uçuyor! Dudak uçuklatan rakam...

Nelsson için yapılan bu zam sadece 1 sezon için geçerli.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson yuvadan uçuyor! Dudak uçuklatan rakam...

PREMIER LİG'DEN TALİP ÇIKTI

Akşam'ın İngiliz basınından aktardığı habere göre Sevilla defterini kapatan Nelsson'a sürpriz bir talip daha çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson yuvadan uçuyor! Dudak uçuklatan rakam...

Premier Lig temsilcisi Crystal Palace bu transferde çok ısrarcı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson yuvadan uçuyor! Dudak uçuklatan rakam...

Hatta İngiliz ekibinin, 24 yaşındaki savunmacı ile anlaştığı, oyuncunun da Galatasaray'dan bir kez daha izin talebinde bulunduğu iddia edildi.

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