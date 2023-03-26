GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Salernitana'dan Olimpiu Morutan harekatı! Küme düşmezlerse...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, milli arada Azerbaycan'da Karabağ ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, milli arada Azerbaycan'da Karabağ ile karşı karşıya gelecek.
Gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı karşılaşma için sarı kırmızılılar Bakü'ye ulaştı.
Yeni bir seri yakalamak isteyen Okan Buruk çalışmalarını sıklaştırırken diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturuyor.
Yapacağı transferlerin çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda ayrılacak isimlerde merak ediliyor.
Sezon başında Pisa'ya kiralanan Morutan için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Pisa'nın oyuncuyla alakalı henüz karar verememesi İtalya'nın diğer kulüplerini harekete geçirdi.
Pianetaserieb'in haberine göre, İtalya Serie A takımlarından Salernitana Rumen oyuncu ile ilgileniyor.
Salernitana bu sezon Serie A'da kalması durumunda genç oyuncuya teklif sunacak.
Salernitana, Serie A'da 27 puanla 16. sırada bulunuyor.
Pisa kulübünün Rumen oyuncu için 5.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.
Ayrıca haberde, Romanya Milli Takımı ile Andorra karşısında etkili bir performans gösterdiği de aktarıldı.
23 yaşındaki oyuncu milli takım formasıyla 6 maçta 1 gol sevinci yaşadı.
Bu sezon İtalya Serie B'de etkili olan oyuncu 28 maçta süre alan Morutan, 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.