Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Salernitana'dan Olimpiu Morutan harekatı! Küme düşmezlerse...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Salernitana'dan Olimpiu Morutan harekatı! Küme düşmezlerse...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen sarı kırmızılılar diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Sezon başında Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan'a gelen teklifleri değerlendiren Galatasaray'a sürpriz bir teklif daha geldi. İşte Morutan'ın yeni talibi. | GS TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 14:08 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 15:34
ENES CEVAHİRCİ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'a Serie A'dan kanca!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, milli arada Azerbaycan'da Karabağ ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'a Serie A'dan kanca!

Gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı karşılaşma için sarı kırmızılılar Bakü'ye ulaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'a Serie A'dan kanca!

Yeni bir seri yakalamak isteyen Okan Buruk çalışmalarını sıklaştırırken diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'a Serie A'dan kanca!

Yapacağı transferlerin çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda ayrılacak isimlerde merak ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'a Serie A'dan kanca!

Sezon başında Pisa'ya kiralanan Morutan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'a Serie A'dan kanca!

Pisa'nın oyuncuyla alakalı henüz karar verememesi İtalya'nın diğer kulüplerini harekete geçirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'a Serie A'dan kanca!

Pisa kulübünün Rumen oyuncu için 5.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'a Serie A'dan kanca!

Ayrıca haberde, Romanya Milli Takımı ile Andorra karşısında etkili bir performans gösterdiği de aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'a Serie A'dan kanca!

23 yaşındaki oyuncu milli takım formasıyla 6 maçta 1 gol sevinci yaşadı.

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