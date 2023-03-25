Taraftar 1 numara

Galatasaray taraftarları bu sezon takımlarına tam destek veriyor. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda futbolcuları yalnız bırakmazken taraftarların gösterdiği büyük ilgi rakamlara da net bir şekilde yansıdı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de iç sahada oynadığı 12 haftada en yüksek seyirci sayısına ve ortalamasına ulaştı. 5 Kasım 2022'de oynadığı Beşiktaş mücadelesi 50 bin 280 seyirci sayısıyla birinci sırada yer alırken, onu 5 Şubat 2023'te oynanan 48 bin 715 sayılı Trabzonspor maçı takip etti. Galatasaray, Süper Lig'in tribüne en çok taraftar çeken takımı oldu. Son hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde de yeni bir rekora imza atılması bekleniyor.



NEF'TE BU SEZONKI TARAFTAR SAYILARI:

Beşiktaş 50 bin 280, Trabzonspor 48 bin 71, Antalyaspor 47 bin 063, Konyaspor 47 bin 055, Kasımpaşa 45 bin 958, Giresunspor 45 bin 526, Alanyaspor 44 bin 700, Gaziantep 44 bin 100, Ümraniye 43 bin 896, Hatayspor 43 bin 241, Ankaragücü 42 bin 223, İstanbulspor 41 bin 021



Nef'te sadece 1 kez yenildi

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda çıktığı maçlarda bir yenilgi ve beraberlik dışında tüm maçlarının kazanan Galatasaray, taraftarının gücünü bu maçlarda derinden hissetti. Sarı-kırmızılı takım bu büyük destekle 14 maçlık lig galibiyet serisi rekorunun da yeni sahibi oldu.