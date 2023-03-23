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Galatasaray Adana Demirspor maçının hazırklıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak Galatasaray, maçın hazırklıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 20:53
Galatasaray Adana Demirspor maçının hazırklıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Süper Lig lideri Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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