Galatasaray Adana Demirspor maçının hazırklıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Süper Lig lideri Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.