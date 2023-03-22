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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılar'da yeni sezonda 2.kaleci olacak isim belli oldu!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Giresunspor'a kiralanan ve burada gösterdiği performansla beğeni toplayan Okan Kocuk, bu sezon beklentilerin altında kaldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki kalecinin yerine gelecek isim de netleşti! İşte haberin detayları... | Gs spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılar'da yeni sezonda 2.kaleci olacak isim belli oldu!

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek Okan Kocuk'un takımdan aynılacağı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılar'da yeni sezonda 2.kaleci olacak isim belli oldu!

Muslera'nın arkasında yedek bekleyen 27 yaşındaki kaleci, şans bulduğu zaman da yediği hatalı gollerle eleştirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılar'da yeni sezonda 2.kaleci olacak isim belli oldu!

Takvim'in haberine göre Kocuk'un yerine Sarı-Kırmızılı takımın Karagümrük'e kiraladığı Batuhan Şen'in takıma geri döneceği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılar'da yeni sezonda 2.kaleci olacak isim belli oldu!

Karagümrük'ün tecrübeli kalecisi Viviano'dan formayı kapan Batuhan, Pirlo'nun değişilmezleri arasına girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılar'da yeni sezonda 2.kaleci olacak isim belli oldu!

24 yaşındaki eldivenin yeni sezonda Galatasaray'ın 2. kalecisi olması bekleniyor.

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