GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılar'da yeni sezonda 2.kaleci olacak isim belli oldu!

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek Okan Kocuk'un takımdan aynılacağı öğrenildi.
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek Okan Kocuk'un takımdan aynılacağı öğrenildi.
Muslera'nın arkasında yedek bekleyen 27 yaşındaki kaleci, şans bulduğu zaman da yediği hatalı gollerle eleştirildi.
Takvim'in haberine göre Kocuk'un yerine Sarı-Kırmızılı takımın Karagümrük'e kiraladığı Batuhan Şen'in takıma geri döneceği öğrenildi.
Karagümrük'ün tecrübeli kalecisi Viviano'dan formayı kapan Batuhan, Pirlo'nun değişilmezleri arasına girdi.
24 yaşındaki eldivenin yeni sezonda Galatasaray'ın 2. kalecisi olması bekleniyor.