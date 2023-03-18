Bir bakışta 90 dakika

Milot Rashica'nın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Mauro Icardi, çaprazdan vuruşunu yaptı. Ser t şutunda top kaleci Sehic'te kaldı.

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Alejandro Pozuelo'nun ceza sahasına yükselttiği topa Francisco Calvo kafayı vurdu. Top kaleci Muslera'nın kontrolünde üstten auta gitti.

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Mauro Icardi, arkadan bindirme yapan Sacha Boey'i gördü. Sacha Boey çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Sehic topu son anda kornere çeldi.

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Kerem Aktürkoğlu ceza yayı üzerindeki Rashica'yı gördü. Kosovalı oyuncu sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

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Boey'in sağdan ceza sahasına gönderdiği top doğrudan kaleye yöneldi. Top kaleci Sehic'in kontrolünde yan filelere çarptı. Sarıkırmızılılar ilk yarıda % 62'ye 38 topla oynama üstünlüğü sağladı.

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Bruno Paz'ın yerden yay üzerine gönderdiği topu Soner çok iyi kontrol etti. Sağ ayağıyla yaptığı vuruşta Abdülkerim'e çarpan top ağlara gitti: 1-1.

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Rashica, Icardi'ye bıraktı ancak Icardi istediği vuruşu yapamadı. Bir dakika sonra Rashica'nın ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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Abdülkerim, kendi yarı alanında Diouf'a faul yaptı. Robert Muric'in kullandığı serbest vuruşta Diouf kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

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Bruno Paz'ın pasında yay üzerinde topla buluşan Oğulcan sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Konyaspor'a üç puanı getirdi: 2-1