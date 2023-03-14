Galatasaray transferde rotayı Serie A'ya çevirdi! İşte o 4 yıldız

Galatasaray'da sezon sonu için transfer planlaması devam ediyor.
Sarı-Kırmızılılar sezon başından bu yana İtalya Ligi Serie'da forma giyen 6 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Galatasaray'da sezon sonu için transfer planlaması devam ediyor.
Sarı-Kırmızılılar sezon başından bu yana İtalya Ligi Serie'da forma giyen 6 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Galatasaray Yönetimi bu transferlerin uyumundan ve performansından çok memnun olduğu için sezon sonu yapılanmasına Çizme'den devam edecek.
Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın sezon sonu hedefleri Juventus forması giyen Angel Di Maria ve Alex Sandro, Roma'nın 29 yaşındaki golcüsü Andrea Belotti, İnter'in yıldız orta sahası Roberto Gagliardini.
SÖZLEŞMELERİ SONA ERİYOR
Galatasaray 4 yıldız futbolcu için sezon sonunda İtalyan kulüplerinin kapısını çalacak.
Sarı-Kırmızılılar bu isimleri kadrosuna katarak takım için uyumu daha da artırmanın peşinde.
Bu isimlerden Belotti hariç 3 yıldız oyuncunun kulüpleriyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Belotti'nin de sözleşmesi sezon sonu bitiyor ancak Roma'nın oyuncuyla yoluna devam etme hakkı bulunuyor.
Roma, yıldız oyuncunun sözleşmesine opsiyon maddesi koydurduğu için Belotti yoluna Roma'da da devam edebilir.
DEVRE ARASI GÜNDEME GELDİ
Arjantinli yıldız futbolcu Angel Di Maria, devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine geldi.
Cimbom onun transferini sezon sonu bitirmek istiyor.
Bu sezon 8 gol ve 7 asist üreten Angel Di Maria, 15 gole katkıda bulundu.
Belotti de bu sezon 30 maçta 4 gol kaydetti.
Juventus forması giyen Alex Sandro ise 30 mücadeleye çıktı ve 2 asist kaydetti.
Inter'li Roberto Gagliardini ise 18 müsabakada forma giydi ancak gol ya da asist üretemedi.