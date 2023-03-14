Haberler Galatasaray Galatasaray transferde rotayı Serie A'ya çevirdi! İşte o 4 yıldız

Galatasaray transferde rotayı Serie A'ya çevirdi! İşte o 4 yıldız

Bu sezon Serie A'da forma giymiş 6 futbolcuya imza attıran Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması sürüyor. Cimbom yaz transfer döneminde 4 yıldız için rotasını İtalya'ya çevirdi. İşte sarı kırmızılı yönetimin dev transfer operasyonu... | GS TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 06:50
Galatasaray transferde rotayı Serie A'ya çevirdi! İşte o 4 yıldız

Galatasaray Yönetimi bu transferlerin uyumundan ve performansından çok memnun olduğu için sezon sonu yapılanmasına Çizme'den devam edecek.

Galatasaray transferde rotayı Serie A'ya çevirdi! İşte o 4 yıldız

Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın sezon sonu hedefleri Juventus forması giyen Angel Di Maria ve Alex Sandro, Roma'nın 29 yaşındaki golcüsü Andrea Belotti, İnter'in yıldız orta sahası Roberto Gagliardini.

Galatasaray transferde rotayı Serie A'ya çevirdi! İşte o 4 yıldız

SÖZLEŞMELERİ SONA ERİYOR


Galatasaray 4 yıldız futbolcu için sezon sonunda İtalyan kulüplerinin kapısını çalacak.

Galatasaray transferde rotayı Serie A'ya çevirdi! İşte o 4 yıldız

Sarı-Kırmızılılar bu isimleri kadrosuna katarak takım için uyumu daha da artırmanın peşinde.

Galatasaray transferde rotayı Serie A'ya çevirdi! İşte o 4 yıldız

Bu isimlerden Belotti hariç 3 yıldız oyuncunun kulüpleriyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Galatasaray transferde rotayı Serie A'ya çevirdi! İşte o 4 yıldız

Belotti'nin de sözleşmesi sezon sonu bitiyor ancak Roma'nın oyuncuyla yoluna devam etme hakkı bulunuyor.

Galatasaray transferde rotayı Serie A'ya çevirdi! İşte o 4 yıldız

Roma, yıldız oyuncunun sözleşmesine opsiyon maddesi koydurduğu için Belotti yoluna Roma'da da devam edebilir.

Galatasaray transferde rotayı Serie A'ya çevirdi! İşte o 4 yıldız

DEVRE ARASI GÜNDEME GELDİ

Arjantinli yıldız futbolcu Angel Di Maria, devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine geldi.

Galatasaray transferde rotayı Serie A'ya çevirdi! İşte o 4 yıldız

Cimbom onun transferini sezon sonu bitirmek istiyor.

Galatasaray transferde rotayı Serie A'ya çevirdi! İşte o 4 yıldız

Bu sezon 8 gol ve 7 asist üreten Angel Di Maria, 15 gole katkıda bulundu.

Galatasaray transferde rotayı Serie A'ya çevirdi! İşte o 4 yıldız

Belotti de bu sezon 30 maçta 4 gol kaydetti.

Galatasaray transferde rotayı Serie A'ya çevirdi! İşte o 4 yıldız

Juventus forması giyen Alex Sandro ise 30 mücadeleye çıktı ve 2 asist kaydetti.

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