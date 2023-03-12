Yeni Gladyatör

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo ilk resmi maçında şov yaptı... 23 yaşındaki yıldız ara transferde Roma'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle alınmıştı. Kasımpaşa karşısında ikinci yarının başında Yunus Akgün'ün yerine oyuna giren genç oyuncu startı golle yaptı. 57'nci dakikada Rashica'nın şık pasında topu filelere gönderen Zaniolo, Aslan'ı galibiyete taşırken, Cicaldau'dan bu yana ligde Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta gol atan ilk oyuncu unvanını da aldı...



MUHAMMED ANONS EDİLDİ

Nicolo Zaniolo'nun golünden sonra stat höparlöründen depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ın ismi anons edildi... Galatasaray'ın yeni transferi, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrasında hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan ve diğer depremzedeler için çok üzgün olduğunu belirtmiş ve sarı-kırmızılı ekipte 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan'ın anısına 17 numaralı formayı giyme kararı almıştı... Zaniolo'nun bu davranışı büyük takdir toplamıştı.

Maçtan sonra 3'lü çektiren Zaniola, son resmi golünü 3 Kasım 2022'de Roma formasıyla Avrupa Ligi'nde Ludogorets'e gol atmıştı.



Zaniolo'dan önce Süper Lig'de Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta gol atan son oyuncu Alexandru Cicaldau idi. (Ağustos 2021/ Giresunspor)



BU GOL ÖZKAN'A ARMAĞAN

Zaniolo maçtan sonra, "Belki de Türkiye'nin tarihindeki en kötü dönemlerinden bir tanesinde geldim. Depremde evsiz kalan insanlar oldu, bu maçı onlara armağan ediyoruz. Forma numaram ve bu gol de Muhammed Özkan için... Kasımpaşa'yı da kutluyorum. Çok iyi oynadılar... Kendimi geliştirdikçe, daha iyi şeyler çıkaracağım" diye konuştu.



ELDEN GELENİ YAPTIK

Galatasaray'a teknik adam olarak ilk kez rakip olan Selçuk İnan, lidere karşı puan almak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak tek golle mağlup olduklarını söyledi. İnan bu maçı unutup, önlerindeki karşılaşmalara odaklanacaklarını dile getirdi... Sarı-kırmızılı taraftarlar maçtan önce Selçuk İnan'ı tribünlere çağırıp alkışladılar. Genç hocaya çiçek verildi.