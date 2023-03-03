Belotti ile yeniden

Yaz tansfer döneminde kadrosunu bir santrforla güçlendirmek isteyen Galatasaray'da forvet arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

Nicolo Zaniolo transferinde Roma'yla yakın ilişkiler kuran Galatasaray, bu kez İtalyan ekibinde istediği şansı bulamayan Andrea Belotti'yi istiyor.

Sarı-kırmızılı takım, Belotti için tüm şartlarını zorlayacak. Devre arasında Haris Seferovic'le yollarını ayıran Galatasaray'da Mauro İcardi, sezon sonunda PSG'ye geri dönecek.

37 yaşındaki Bafetimbi Gomis'in ise kontratı sona erecek. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Aslan, ön eleme turları için hazır bir forvet istiyor.

GÖLGESİNDE KALDI

Bu nedenle Belotti'ye yönelirken 29 yaşındaki golcü oyuncu, sezon başında Roma ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık kontrat imzalamıştı.

İtalyan ekibinde maçlara çoğunlukla yedek kulübesinde başlayan Belotti, bu sezon henüz Serie A'da golle tanışamadı. Tecrübeli futbolcu, Tammy Abraham'ın gölgesinde kaldı.

Bu nedenle bedelsiz olarak geldiği Roma'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, Belotti'yi bu sezon parlattığı oyuncu örnekleriyle ikna etmeye çalışacak. Icardi ve Lucas Torreira bu isimlerin başında geliyor.

Sarı- kırmızılı takım, Roma'dan alınan Nicolo Zaniolo'yu da aynı şekilde ikna etmişti. Savaş ÇORLU

* AlbinoLeffe'den 5.5 milyon euro'ya Palermo'ya geçen Belotti, 2015 yılında ise Torino'nun yolunu tuttu.

Torino da bonservisi için 8.4 milyon euro ödedi. Golcü futbolcu, geçen yıl ise bedelsiz olarak Roma'ya transfer oldu.

* Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve opsiyon maddesini kullanmayı düşünmeyen İtalyan santraforu, Galatasaray dışında Serie A ekiplerinden Fiorentina da istiyor.

* 1.81 metre boyundaki Belotti, santrafor mevkinde ter döküyor. Sağ ayak kullanan oyuncu, forvette gösterdiği performansıyla halen aranılan isim durumunda...

* Bu sezon toplamda 28 maça çıkan Belotti, 4 gol attı. Ligde ise henüz golle tanışamadı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...

Önceki yıllarda da Belotti'yi transfer etmek isteyen Aslan, amacına ulaşamamıştı.