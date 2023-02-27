Talles Magno’ya 10 milyon dolar!

Genç oyuncuları gündemine alan Galatasaray, ABD'nin New York takımında forma giyen Talles Magno için de teklif sunduğu ileri sürüldü. 2002 doğumlu oyuncu için Magno için bonuslar ve bir sonraki satışın da dahil olduğu yaklaşık 10 milyon dolar'ı bulan bir teklif verdiği belirtildi. Şimdi cevap beklendiği öğrenildi. Galatasaray'ın Magno transferindeki en büyük avantajının Türkiye'yi yakından tanıyan menajeri Carlos Leite olduğu da ifade edildi.
Genç oyuncuları gündemine alan Galatasaray, ABD'nin New York takımında forma giyen Talles Magno için de teklif sunduğu ileri sürüldü. 2002 doğumlu oyuncu için Magno için bonuslar ve bir sonraki satışın da dahil olduğu yaklaşık 10 milyon dolar'ı bulan bir teklif verdiği belirtildi. Şimdi cevap beklendiği öğrenildi. Galatasaray'ın Magno transferindeki en büyük avantajının Türkiye'yi yakından tanıyan menajeri Carlos Leite olduğu da ifade edildi.