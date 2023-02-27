İnşaat başlıyor

Florya'dan Kemerburgaz'a taşınmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, bu projeye de start veriyor. Galatasaray, aralık ayında duyurduğu GS Leo Residences projesinden gelecek olan gelirle Kemerburgaz'daki tesisleri inşa edecek. Mecidiyeköy'de bulunan bina için geliştirilen projeden de yaklaşık 1.5 milyar TL gelir elde edilmesi bekleniyor.
Florya'dan Kemerburgaz'a taşınmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, bu projeye de start veriyor. Galatasaray, aralık ayında duyurduğu GS Leo Residences projesinden gelecek olan gelirle Kemerburgaz'daki tesisleri inşa edecek. Mecidiyeköy'de bulunan bina için geliştirilen projeden de yaklaşık 1.5 milyar TL gelir elde edilmesi bekleniyor.