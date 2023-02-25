Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a İsviçreli cevher! Fabian Rieder için kapıyı 10 milyon €'dan açtılar

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a İsviçreli cevher! Fabian Rieder için kapıyı 10 milyon €'dan açtılar

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılarda bu anlamda son olarak gündeme Young Boys'un 21 yaşındaki İsviçreli futbolcusu Fabian Rieder geldi. İşte yaşanan gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Galatasaray İsviçreli cevher! Fabian Rieder için kapıyı 10 milyon €'dan açtılar

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray genç 10 numara arayışlarını sürdürüyor. Dinamo Moskova'dan Arsen Zakharyan ile PAOK'tan Giannis Konstantelias transferleride şimdilik aradığını bulamayan sarı-kırmızılılar rotayı İsviçre'ye kırdı.

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray İsviçreli cevher! Fabian Rieder için kapıyı 10 milyon €'dan açtılar

Hedefte Young Boys'un genç yıldızı Fabian Rieder var. Altyapısından yetiştiği Young Boys'ta ilk 11'e yerleşen 21 yaşındaki oyuncu, takımının süper yıldızı konumunda.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray İsviçreli cevher! Fabian Rieder için kapıyı 10 milyon €'dan açtılar

Galatasaray, scout ekibinin olumlu rapor verdiği, teknik direktör Okan Buruk'un da onayladığı Rieder için Young Boys ile masaya oturdu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray İsviçreli cevher! Fabian Rieder için kapıyı 10 milyon €'dan açtılar

DÜNYA KUPASI'NDA OYNADI

Fabian Rieder'in Young Boys ile kontratı 2024 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray İsviçreli cevher! Fabian Rieder için kapıyı 10 milyon €'dan açtılar

Genç oyuncu kulübünün sözleşme uzatma tekliflerini şu aşamada kabul etmiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray İsviçreli cevher! Fabian Rieder için kapıyı 10 milyon €'dan açtılar

Galatasaray, İsviçre ekibine ilk randevuda 6 milyon euro'luk bir öneri götürdü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray İsviçreli cevher! Fabian Rieder için kapıyı 10 milyon €'dan açtılar

Young Boys ise kapıyı 10 milyon euro'dan açtı. Sarı-kırmızılılar tüm transferlerde olduğu gibi önce rakamı düşürüp ardından da bunu 3 veya 4 taksitte ödemeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray İsviçreli cevher! Fabian Rieder için kapıyı 10 milyon €'dan açtılar

Fabian Rieder, Dünya Kupası'nda da boy göstermişti. Kamerun karşılaşmasında 10 dakika oynadı. Brezilya'ya karşı 59 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray İsviçreli cevher! Fabian Rieder için kapıyı 10 milyon €'dan açtılar

SANKİ İSVİÇRE ÇAKISI

Fabian Rieder'in ana pozisyonu 10 numara. Ancak 21 yaşındaki solak yıldız, üstün oyun zekasıyla birçok farklı pozisyonda da görev yapabiliyor. İşte Rieder'in hücumda alabildiği roller:

TRANSFER HABERİ | Galatasaray İsviçreli cevher! Fabian Rieder için kapıyı 10 milyon €'dan açtılar

Klasik 10 numara
Derinden oyun kuran orta saha
Serbest 10 numara
Direkt orta saha
Yardımcı santrfor

TRANSFER HABERİ | Galatasaray İsviçreli cevher! Fabian Rieder için kapıyı 10 milyon €'dan açtılar

LİGİN EN PAHALISI

Galatasaray'ın renklerine bağlamak istediği Fabian Rieder, İsviçre futbolunun yeni yıldızı... 21 yaşındaki futbolcu Young Boys'da oynuyor. 10 milyon euro'luk bonservis bedeliyle şu anda İsviçre Ligi'nin en pahalı oyuncusu konumunda.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray İsviçreli cevher! Fabian Rieder için kapıyı 10 milyon €'dan açtılar

FABIAN RIEDER KİMDİR?

Fabian Rieder, 16 Şubat 2002'de İsviçre'nin Bern kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray İsviçreli cevher! Fabian Rieder için kapıyı 10 milyon €'dan açtılar

Futbola ülkesinin takımlarından Solothurn'ün altyapısında başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray İsviçreli cevher! Fabian Rieder için kapıyı 10 milyon €'dan açtılar

2017 yazında Young Boys'un U16 takımına transfer olan Rieder, U18 ve U21'de forma giydikten sonra Ocak 2021'de A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray İsviçreli cevher! Fabian Rieder için kapıyı 10 milyon €'dan açtılar

Kulübüyle 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...

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