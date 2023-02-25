TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a İsviçreli cevher! Fabian Rieder için kapıyı 10 milyon €'dan açtılar

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray genç 10 numara arayışlarını sürdürüyor. Dinamo Moskova'dan Arsen Zakharyan ile PAOK'tan Giannis Konstantelias transferleride şimdilik aradığını bulamayan sarı-kırmızılılar rotayı İsviçre'ye kırdı.
Hedefte Young Boys'un genç yıldızı Fabian Rieder var. Altyapısından yetiştiği Young Boys'ta ilk 11'e yerleşen 21 yaşındaki oyuncu, takımının süper yıldızı konumunda.
Galatasaray, scout ekibinin olumlu rapor verdiği, teknik direktör Okan Buruk'un da onayladığı Rieder için Young Boys ile masaya oturdu.