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Dinamo'dan yalanlama

Twıtter'da bir kullanıcı, Zakharyan'ın "G.Saray'a gelmeyi çok istiyorum, transferin gerçekleşmesini umuyorum. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor" dediğini yazdı. Bu tweet, Dinomo Moskova'yı oldukça kızdırdı. Twitter hesabından bir açıklama yapan Rus kulübü, "Kesinlikle fake alıntıdır. Yazıklar olsun sana. Arsen seninle konuşmadı" ifadelerini kullandı. Pek fazla Twitter hesabını kullanmayan Dinamo'nun Şubat ayındaki son 4 tweet'inin 3'ünü Zakharyan'a ayırması da dikkat çekiciydi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 06:50
Dinamo'dan yalanlama
Twıtter'da bir kullanıcı, Zakharyan'ın "G.Saray'a gelmeyi çok istiyorum, transferin gerçekleşmesini umuyorum. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor" dediğini yazdı. Bu tweet, Dinomo Moskova'yı oldukça kızdırdı. Twitter hesabından bir açıklama yapan Rus kulübü, "Kesinlikle fake alıntıdır. Yazıklar olsun sana. Arsen seninle konuşmadı" ifadelerini kullandı. Pek fazla Twitter hesabını kullanmayan Dinamo'nun Şubat ayındaki son 4 tweet'inin 3'ünü Zakharyan'a ayırması da dikkat çekiciydi.
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