Haberler Galatasaray Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan flaş transfer açıklaması!

Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan flaş transfer açıklaması!

Devre arasında Kaan Ayhan'ı ve Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray, şampiyonluk için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu anlamda Juventus'un yıldız ismi Angel Di Maria'yı gündemine almıştı. Son olarak ise Arjantinli futbolcu transfer durumu hakkında flaş açıklamalara yer verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 18:50
Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan flaş transfer açıklaması!

Anjantinli oyuncunun Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan flaş transfer açıklaması!

İtalyan ekibi, aldığı puan silme cezası nedeniyle Avruoa kupalarına katılma şansı düştü.

Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan flaş transfer açıklaması!

Çıkan haberlere göre yıldız oyuncu takımdan ayrılabilir.

Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan flaş transfer açıklaması!

Di Maria ile Galatasaray dahil olmak üzere birçok kulüp ilgileniyor.

Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan flaş transfer açıklaması!

Arjantin ekibi Rosario Central'ın altyapısından yetişen oyuncu, iddialara göre eski takımına dönebilir.

Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan flaş transfer açıklaması!

aspor.com.tr editörü Ali Genç'in, Avrupa basınından derlediği habere göre yıldız isim transfer durumu hakkında konuştu.

Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan flaş transfer açıklaması!

Juventuslu yıldız, "İddiaları duydum.

Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan flaş transfer açıklaması!

Pek hoşlanmadım.

Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan flaş transfer açıklaması!

Değişim için doğru zamana ben karar veririm." dedi.

Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan flaş transfer açıklaması!

Juventus ile kontra yenileme konusuna da değinen Di Maria, "Kimseyle konuşmadım.

Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan flaş transfer açıklaması!

Ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan flaş transfer açıklaması!

Galatasaray, Arjantinli yıldız ile sözleşme imzalamak istiyor.

Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan flaş transfer açıklaması!

Başkanvekili Erden Timur'un ocak ayında Di Maria ile görüşmek üzere Torino'ya gittiği biliniyor.

Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan flaş transfer açıklaması!

Yıldız oyuncu son olarak Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı ile sükse yapmıştı.

Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan flaş transfer açıklaması!

Kupada 5 maçta forma giyen Di Maria, 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan flaş transfer açıklaması!

Arjantinli oyuncu final maçında Fransa'ya karşı 1 gol ve 1 asist ile oynayarak yıldızlaştı.

Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan flaş transfer açıklaması!

35 yaşındaki oyuncunun bonservis değeri 10 milyon euro olarak biliniyor.

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