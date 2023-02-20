Galatasaray'ın gündemindeki Angel Di Maria'dan flaş transfer açıklaması!

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, kadrosuna yeni isimler takviye etmek istiyor.
Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, kadrosuna yeni isimler takviye etmek istiyor.
Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu transfer eden sarı-kırmızılı ekip, hücum hattını kuvvetlendirmek istiyor.
Cimbom'un transferdeki gözdesi Angel Di Maria.
Anjantinli oyuncunun Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
İtalyan ekibi, aldığı puan silme cezası nedeniyle Avruoa kupalarına katılma şansı düştü.
Çıkan haberlere göre yıldız oyuncu takımdan ayrılabilir.
Di Maria ile Galatasaray dahil olmak üzere birçok kulüp ilgileniyor.
Arjantin ekibi Rosario Central'ın altyapısından yetişen oyuncu, iddialara göre eski takımına dönebilir.
aspor.com.tr editörü Ali Genç'in, Avrupa basınından derlediği habere göre yıldız isim transfer durumu hakkında konuştu.
Juventuslu yıldız, "İddiaları duydum.
Pek hoşlanmadım.
Değişim için doğru zamana ben karar veririm." dedi.
Ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Arjantinli yıldız ile sözleşme imzalamak istiyor.
Başkanvekili Erden Timur'un ocak ayında Di Maria ile görüşmek üzere Torino'ya gittiği biliniyor.
Yıldız oyuncu son olarak Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı ile sükse yapmıştı.
Kupada 5 maçta forma giyen Di Maria, 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
Arjantinli oyuncu final maçında Fransa'ya karşı 1 gol ve 1 asist ile oynayarak yıldızlaştı.
35 yaşındaki oyuncunun bonservis değeri 10 milyon euro olarak biliniyor.