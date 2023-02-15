Haberler Galatasaray Fernando Muslera'dan ameliyat olan genç kaleci Eren Mert'e hediye

Fernando Muslera'dan ameliyat olan genç kaleci Eren Mert'e hediye

Balıkesirspor U15 ile İnegölspor U15 arasındaki maçta başına aldığı darbe sonucu acil ameliyata alınan Eren Mert Yıldızlı uzun süre hastanede yoğun bakımda tedavi edildi. Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera genç kaleciye doğum gününde imzalı formasını gönderdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 10:45
Fernando Muslera'dan ameliyat olan genç kaleci Eren Mert'e hediye
Eren Mert tedavi sonrası evinde tedavisi devam ederken Balıkesirspor altyapı antrenörleri evinde yeni yaş gününü kutladı. Balıkesirspor U15 ile İnegölspor U15 arasında oynanan müsabakada başına aldığı darbe nedeniyle bir süredir tedavi altında olan genç futbolcu Eren Mert Yıldızlı, zor süreci atlattı. Tedavisine evde devam edilen ve yeni yaşını kutlayan Eren Mert'e bir sürpriz de altyapı antrenörleri Tuncay Hoca, Mustafa Hoca, Bekir Gür Hoca, Abdullah Hoca, Muhammet Yılmaz Hoca, Atilla Kadıoğlu Hoca, Zafer Gündoğdu Hoca, Yiğit Hoca ve İsa Hoca, Eren Mert'i evinde ziyaret ederek kestikleri pastayla doğum gününü kutladı.

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera da imzalı formasını göndererek Eren Mert'e hem geçmiş olsun dileklerini iletti, hem de doğum gününü kutladı.
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