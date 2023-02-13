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Dries Mertens'in eşinden ayrılık sinyali

Kat Kerkhofs’un açıklamaları, ‘Mertens ailesi sezon sonunda Belçika’yı dönmeyi düşünüyorlar’ şeklinde değerlendirildi. Ancak Galatasaray ve sarı-kırmızılı taraftarların tavrı da bu kararda etkili olabilir.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Dries Mertens'in eşinden ayrılık sinyali
Galatasaray'da performansını her geçen hafta yükselten Dries Mertens, taraftarların sevgilisi haline geldi. Başarılı performansının yanında sarıkırmızılı ekiple çıktığı 20 maçta 5 gol, 2 asistlik skor üreten Belçikalı yıldızın, Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Mertens, mayıs ayında 36 yaşına girecek ve tarafların +1 yıllık opsiyonu kullanıp kullanmayacakları şimdilik bilinmiyor. Buna karşılık eşi Kat Kerkhofs'tan ayrılık sinyali geldi. Kerkhofs, "Her şey çok güzeldi ama Dries futbolu şık bir şekilde tamamlamak istiyor. Dries ve ben çok şey yaşadık. Aynı zamanda çok şey de kaçırdık" dedi.
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