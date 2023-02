Bafetimbi Gomis'ten Ege için bir paylaşım daha!

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da enkaz altından kurtarılan minik Ege, formasıyla çok sevdiği Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'e selam göndermişti. Gomis'ten de Ege'ye cevap gelirken; Fransız yıldız, Ege ile ilgili bir paylaşım daha yaptı.

Gomis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Her birimizin başkalarına yardım etme, gülümsemeleri geri getirme görevi var." ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım:

Each of us has a duty to help others, to bring smiles back.#MondayMotivation 🙏🏿❤️🇹🇷 pic.twitter.com/TXsJ7CCoLf