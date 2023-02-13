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Bafetimbi Gomis'ten Ege için bir paylaşım daha!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Bafetimbi Gomis, Hatay'da enkazdan kurtulan ve 'Aslan Ege yeğenim oldu dediği minik Ege ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 12:16
Bafetimbi Gomis'ten Ege için bir paylaşım daha!

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da enkaz altından kurtarılan minik Ege, formasıyla çok sevdiği Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'e selam göndermişti. Gomis'ten de Ege'ye cevap gelirken; Fransız yıldız, Ege ile ilgili bir paylaşım daha yaptı.

Gomis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Her birimizin başkalarına yardım etme, gülümsemeleri geri getirme görevi var." ifadesini kullandı.

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İşte o paylaşım:

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