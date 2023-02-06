Engel tanımıyor

Avcı maç öncesi, "Bu akşam İstanbul'da fırtına var" dedi ancak geriye düştüğü derbi maçta mutlu sona ulaşan Galatasaray oldu Sarı-kırmızılı takım, üst üste galibiyet alma rekorunu 15'e çıkardı.

F.BAHÇE İLE ARASINDAKİ PUAN FARKINI 9'A ÇIKARDI

Lider Galatasaray, Trabzonspor engelini de kayıpsız geçti: 2-1. Aslında Galatasaray için maç oldukça kötü başladı. Soğuk ve yağışlı havada Muslera ve Torreira'nın hatalı paslaşması sonrası 13. saniyede topu kalesinde gördü. Ancak çabuk toparlanan sarı-kırmızılı ekip, Maxi Gomez'e 18. dakikada Mertens ile yanıt verdi. İkinci yarıda kazanılan penaltı golünü gole çeviren İcardi skoru ilan etti. Kerem'in de uzatmalarda bir şutu direkten döndü. Trabzonspor'u da mağlup etmeyi başaran Cimbom, ligde üst üste 12, kupayla birlikte galibiyet serisini 15'e çıkardı. Okan Buruk rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

Karşılaşma öncesi Abdullah Avcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam İstanbul'da fırtına var" ifadelerini kullanmış ancak Aslantepe'de sert esen taraf yine Galatasaray oldu. En yakın rakibi Fenerbahçe'ye maç fazlasıyla 9 puan fark atan Buruk, Mustafa Denizli'nin Galatasaray'ın başında 1987-1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftasındaki maçlarını kazanarak elde ettiği galibiyet serisi rekorunu egale etti. Süper Lig'de tek sezonda en çok galibiyet elde eden (12) teknik adam olan genç çalıştırıcı, Şenol Güneş ve Ziya Doğan'ın 11 maçlık rekorunu ise geride bıraktı.