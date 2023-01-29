Haberler Galatasaray Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ... Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Reims stoperi Andreaw Gravillon için Galatasaray devreye girmişti. Sarı kırmızılı ekibin Gravillon için Fransız ekibine teklif yaptığını sayfalarına taşıyan L'Equipe gazetesi, Reims'in iki İstanbul devi arasında daha yüksek teklif veren Galatasaray'ın talebi sonrası transfer görüşmelerine başlandığını yazdı. İşte Galatasaray - Beşiktaş arasındaki transfer kapışmasında son gelişmeler... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 18:58 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 19:05
Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

Galatasaray bir yandan art arda gelen galibiyet serisiyle Süper Lig şampiyonluğuna tam konsantre olurken diğer taraftan da ara transfer dönemi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

Süper Lig'de lider konumda bulunan sarı-kırmızılılarda transfer önceliği ise Okan Buruk'un yönetimden talebi sonrası defans hattına verilmiş durumda.

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson'un arka arkaya aldığı teklifler sonrası takımdan ayrılma ihtimalini göz önüne alan Cimbom transfer listesine alternatif isimler dahil etmişti.

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

G.Saray'ın listesine son giren iki isimden biri Liverpool forması giyen Nathaniel Phillips.

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

Sarı kırmızılı ekip, 25 yaşındaki ve 1.90 boyundaki İngiliz stoperi kalıcı olarak transfer etmek istiyor.

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

Listedeki diğer bir isim ise İtalyan ekibi Sampdoria forması giyen Omar Colley.

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

Teknik direktör Okan Buruk'un olumlu rapor verdiği 30 yaşındaki Gambiyalı futbolcu için de transfer çalışmaları kısa süre önce başlatılmıştı.

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

Olasılıkları bu isimlerle sınırlı tutmak istemeyen Galatasaray gündemine Fransa Ligue 1 ekibi Reims'te görev yapan 24 yaşındaki defans oyuncusu Andreaw Gravillon'u da dahil etti.

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

Gravillon için geçtiğimiz günlerde Beşiktaş devreye girmiş ve teklif yapmıştı.

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Beşiktaş'ın teklifi sonrası Galatasaray'ın da Gravillon için devreye girdiğini duyurmuştu.

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

Bu transfer kapışmasıyla ilgili Fransa'dan yeni bir gelişme duyuruldu.

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

Piyasa değeri 7 milyon euro olan 1.88 boyundaki Gravillon için sarı kırmızılı ekibin 4.5 milyon euro ücret teklifinde bulunduğunu yazan Fransız basını, Cimbom'un bu teklifle Beşiktaş'ı saf dışı bıraktığını ifade etti.

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

Fransız basını ayrıca, Reims'in bu transferde beklentisinin 5 milyon euro olduğunu ve Galatasaray'ın bu beklentiye çok yakın bir rakam ile gelmesinin ardından transfer görüşmelerine sıcak baktığını da belirtti.

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

Haberlere göre Reims, Galatasaray ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak ve teklifi 5 milyon euro'ya çekmeye çalışacak.

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

Galatasaray'ın ise Gravillon için en fazla 5 milyon euro ödemeye yanaşacağı da gelen bilgiler arasında.

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

Galatasaray, Guadeloupe'lu futbolcuyla 2.5 yıllık kontrat imzalamak istiyor..

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

ANDREAW GRAVILLON KİMDİR?

8 Şubat 1998 tarihinde Guadeloupe'ta dünyaya geldi.

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

Profesyonel futbol kariyerine ASM Gargeoise altyapısında başladı.

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

Sırasıyla Inter, Benevento, Pescara, Sassuolo, Ascoli, Lorient formaları giydi.

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

2021 yılında Inter'den Reims'e kiralandı.

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

Sezon başında ise Fransız ekibi 3 milyon euro karşılığında oyuncunun bonservisini aldı.

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

24 yaşındaki Gravillon, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

Oyuncu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

Gravillon'un Reims ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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