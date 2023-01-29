Fransız basını yazdı: Galatasaray Andreaw Gravillon transferinde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı!

Galatasaray bir yandan art arda gelen galibiyet serisiyle Süper Lig şampiyonluğuna tam konsantre olurken diğer taraftan da ara transfer dönemi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Süper Lig'de lider konumda bulunan sarı-kırmızılılarda transfer önceliği ise Okan Buruk'un yönetimden talebi sonrası defans hattına verilmiş durumda.
Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson'un arka arkaya aldığı teklifler sonrası takımdan ayrılma ihtimalini göz önüne alan Cimbom transfer listesine alternatif isimler dahil etmişti.