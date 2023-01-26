Gerçek Aslan

Mauro Icardi'nin bonservisini almaya hazırlanan Galatasaray, PSG'nin karşısına eli güçlü çıkmaya çalışıyor. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcü için bir bütçe hazırladı. Bu bütçe ile İcardi için PSG'nin kapısı çalınacak. Resmen istenecek. Ancak Fransızların 25 milyon Euro bonservis bedeli istediği yönündeki haberler keyifleri kaçırırken yıldız oyuncunun devreye girmesi yönetimi rahatlattı. İcardi, Sportif AŞ Başkavekili Erden Timur'la yaptığı görüşmede, "Taraftarları, İstanbul'u ve Galatasaray'ı çok seviyorum. PSG'nin beni Galatasaray'a vermesi için baskı yapacağım" diye konuştu. Galatasaray böylece eli güçlü bir şekilde PSG'nin karşısına geçecek.