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İtalyanlar Sacha Boey’in peşinde

Galatasaray'ın başarılı ismi Sacha Boey'e Avrupa'dan talip daha çıktı. Son olarak Udinese bir teklif gönderdi. İtalyan ekibi 5 milyon euro para, 3 milyon euro başarı bonusu ayrıca sonraki satıştan pay karşılığında Fransız sağ beki kadrosuna katmak istediğini iletti. Buna karşılık Cimbom oyuncuyu satmaya sıcak bakmıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 06:50
İtalyanlar Sacha Boey’in peşinde
Galatasaray'ın başarılı ismi Sacha Boey'e Avrupa'dan talip daha çıktı. Son olarak Udinese bir teklif gönderdi. İtalyan ekibi 5 milyon euro para, 3 milyon euro başarı bonusu ayrıca sonraki satıştan pay karşılığında Fransız sağ beki kadrosuna katmak istediğini iletti. Buna karşılık Cimbom oyuncuyu satmaya sıcak bakmıyor.
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