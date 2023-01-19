İtalyanlar Sacha Boey’in peşinde

Galatasaray'ın başarılı ismi Sacha Boey'e Avrupa'dan talip daha çıktı. Son olarak Udinese bir teklif gönderdi. İtalyan ekibi 5 milyon euro para, 3 milyon euro başarı bonusu ayrıca sonraki satıştan pay karşılığında Fransız sağ beki kadrosuna katmak istediğini iletti. Buna karşılık Cimbom oyuncuyu satmaya sıcak bakmıyor.
Galatasaray'ınbaşarılı ismi Sacha Boey'e Avrupa'dan talip daha çıktı. Son olarak Udinese bir teklif gönderdi. İtalyan ekibi 5 milyon euro para, 3 milyon euro başarı bonusu ayrıca sonraki satıştan pay karşılığında Fransız sağ beki kadrosuna katmak istediğini iletti. Buna karşılık Cimbom oyuncuyu satmaya sıcak bakmıyor.