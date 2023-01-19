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Galatasaray transferde Emre Can bombasını patlatıyor!

Dünya yıldızlarını sarı kırmızılı formayı giydiren Cimbom yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen Emre Can için düğmeye bastı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Galatasaray transferde Emre Can bombasını patlatıyor!

Galatasaray'da transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray transferde Emre Can bombasını patlatıyor!

Sarı kırmızılılar, ocak ayında iddialı hamlelerine devam edecek.

Galatasaray transferde Emre Can bombasını patlatıyor!

Aslan, ara transferde yapacağı takviyelerle şampiyonlukta daha da iddialı konuma gelmek istiyor.

Galatasaray transferde Emre Can bombasını patlatıyor!

Teknik direktör Okan Buruk, transfer istediği bölgeleri yönetime iletti.

Galatasaray transferde Emre Can bombasını patlatıyor!

Yönetim de bu istek üzerine arayışa geçti.

Galatasaray transferde Emre Can bombasını patlatıyor!

ASLAN'DAN EMRE CAN BOMBASI!

Galatasaray'ın dinamosu Torreira birçok takımın transfer listesine girdi.

Galatasaray transferde Emre Can bombasını patlatıyor!

Yönetim bu futbolcunun yüksek bir rakama satılması halinde Borussia Dortmund'dan Emre Can için düğmeye basacak.

Galatasaray transferde Emre Can bombasını patlatıyor!

Sarı kırmızılıların Emre Can için istekli olduğu iddia edildi.

Galatasaray transferde Emre Can bombasını patlatıyor!

29 yaşındaki oyuncu bu sezon 17 maça çıktı.

Galatasaray transferde Emre Can bombasını patlatıyor!

Yıldız isim gol ya da asist üretemedi.

Galatasaray transferde Emre Can bombasını patlatıyor!

Emre Can'ın güncel piyasa değeri 14 milyon Euro.

Galatasaray transferde Emre Can bombasını patlatıyor!

1.86 boyundaki ismin kulübüyle olan sözleşmesi 2024'te bitecek.

Galatasaray transferde Emre Can bombasını patlatıyor!

Juventus

Galatasaray transferde Emre Can bombasını patlatıyor!

Liverpool

Galatasaray transferde Emre Can bombasını patlatıyor!

Leverkusen

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