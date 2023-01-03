Haberler Galatasaray Mecidiyeköy’de sıra işyerlerinde

Mecidiyeköy’de sıra işyerlerinde

Mecidiyeköy'de Galatasaray'a ait atıl bir şekilde bekleyen binayı, Leo Residences projesine çeviren Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, lansmanda 186 dairenin 134'ünü kulüp üyelerine sattı. 1 milyar TL'yi kasasına koyacak olan sarı-kırmızılı kulüpte şimdi sıra Leo Residences projesinde yer alan işyerlerinin satışını geldi. Ofis satışından da önemli bir gelir bekleyen Özbek yönetimi, interaktif ortamda muhtemel alıcılara dükkanlarla ilgili bilgi aktaracak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 06:50
Mecidiyeköy’de sıra işyerlerinde
Mecidiyeköy'de Galatasaray'a ait atıl bir şekilde bekleyen binayı, Leo Residences projesine çeviren Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, lansmanda 186 dairenin 134'ünü kulüp üyelerine sattı. 1 milyar TL'yi kasasına koyacak olan sarı-kırmızılı kulüpte şimdi sıra Leo Residences projesinde yer alan işyerlerinin satışını geldi. Ofis satışından da önemli bir gelir bekleyen Özbek yönetimi, interaktif ortamda muhtemel alıcılara dükkanlarla ilgili bilgi aktaracak.
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