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Penaltı yok ofsayt var

Sivasspor, son dakikalarda penaltı kazandı. VAR bir kez daha devreye girdi ve öncesine ofsayt verildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 06:50
Penaltı yok ofsayt var

Son anlarda beraberlik için rakip kaleye yüklenen Sivasspor, Nelsson'un yaptığı müdahaleyle penaltı kazandı. VAR bir kez daha devreye girdi. Hakem Erkan Özdamar yine kenara incelemeye gitti. Öncesindeki pozisyonlara göz atan Özdamar, Sivassporlu oyuncuların ofsaytta olduğunu tespit etti. Verdiği penaltıyı iptal ederek G.Saray lehine karar verdi.

EMEKLİ OLSUN!

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Mecnun Otyakmaz, "Golümüz neden iptal edildi? En üst düzeyde açıklanmalı. 20 yıldır Özgüç Türkalp'ten sıkıldık. EYT'de sınır da kalktı. Emekli olsun" diyerek isyan etti.

"BİLEN ANLATSIN"

Rıza Çalımbay, iptal edilen golle ilgili, "Attığımız golde ne vardı çözemedik. Merak ediyorum. Bilen, eden, kuralı bizden daha iyi bilen biri herkesi aydınlatsa daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

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