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Sivasspor Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk konuştu: Hızlı olmalıyız!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 16:28 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 16:37
Sivasspor Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk konuştu: Hızlı olmalıyız!

Okan Buruk, Sivasspor - Galatasaray maçı öncesi konuştu.

İşte Buruk'un açıklamaları:

"Kötü bir zeminde oynayacağız. Altını çizmek gerekiyor. Rakibimizin özellikle savunma gücü yüksek. Direkt oyunu etkili oynuyorlar. Ön tarafta hızlı ve kaliteli oyunları var. Geçişlere dikkat etmeliyiz. Top bizdeyken de hızlı olmalıyız."

"Bizim stratejimiz devam edecek ama rakibimizin de bir stratejisi olacak. Zemin kötü olduğu için mücadele gücünü kullanacaklardır. Geçiş oyununa dikkat etmemiz gerekiyor. Top bizdeyken çabuk oynamak bize hareketlilik getirecektir. İki takımın da eksikleri var."

"Zor bir deplasman Sivas her zaman. Genel olarak bu mevsimde güzel bir çim beklemiyorduk ama pas oynayan takım için bu zemin dezavantaj. İlk düşüncemiz zemin değil tekrar lider olabilmek."

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