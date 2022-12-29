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Devre arasında güçleneceğiz

Başkan Özbek transfer müjdesi verdi: Bazı eksiklerimiz var. Bunları tamamlayacağız

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Devre arasında güçleneceğiz
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yelken şubesinin sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Özbek "Bazı eksiklerimiz var. Hocamızın vereceği raporla, işin finans kısmını çakıştıracağız. İhtiyaç olan noktalara transfer yapacağız. Ciddi çalışma içindeyiz" dedi.

"Sevgili Erden (Timur) bir dakika bile ilgisini Florya'dan kesmiyor. Galatasaraylılar endişe etmesin. Onların destekleri bizim için çok önemli. Transfer döneminde yapacaklarımız net şekilde görülecek. Columbus Projesi de devam ediyor. Cemal Özgörkey de görevinin başında"

GOMİS'TEN ÇOK MEMNUNUM

"Gomis'ın performansını yorumlamaya ihtiyaç mı var. Son maçtaki golleri çok önemli. Galatasaray'a yakışan, Galatasaray'a her şeyini veren bir sporcu. Ondan çok memnunum. İnşallah Galatasaray'a bu sezon büyük hizmetleri olacak. Sezon sonu durumunu değerlendireceğiz"
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