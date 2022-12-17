GALATASARAY HABERLERİ - Sarri Galatasaray'dan o isme hayran kaldı!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da değerlendiren Galatasaray, sezon aası kampına girmişti.
OKAN BURUK KARARINI VERDİ! KALEDE KİM OYNAYACAK?👀
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da değerlendiren Galatasaray, sezon aası kampına girmişti.
OKAN BURUK KARARINI VERDİ! KALEDE KİM OYNAYACAK?👀
Sarı-kırmızılılar, ligin kalan maçlarının çalışmalarını burada sürdürdü.
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Galatasaray, Antalya'da İtalyan ekibi Lazio ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
13 Aralık'ta oynanan mücadele, Lazio'nun 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Galatasaray'ın maçtaki tek golü ise 4. dakikada genç futbolcu Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
Karşılaşma sonrası İtalyan basınına konuşan Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, sarı-kırmızılılardan o ismi çok beğendiğini açıkladı. İşte ayrıntılar...
Il Messaggero'da yer alan habere göre Sarri, "Galatasaray'dan Lazio'ya Türk olarak kimi alırdınız?" sorusuna, "Barış Alper Yılmaz'ı çok beğendim" yanıtını verdi.
İtalyan basını da Immobile'nin yanına arayışta olan Lazio için Barış Alper Yılmaz'ın iyi bir alternatif olabileceği vurgulandı.
BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?
23 Mayıs 2000 tarihinde Rize'de dünyaya geldi.
Profesyonel kariyerine Rize Özel İdarespor'da başladı. Ardından Ankara Demirspor'a transfer oldu.
2021 tarihinde ise Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında Galatasaray'a geldi.
Bu sezon, Rezerv Lig de dahil 12 karşılaşmada forma giyen Barış Alper, 5 gol atarken 5 de asist yaptı.
22 yaşındaki sol kanat, A Milli Futbol Takımı'nda ise 2 kez forma giydi.
Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro...