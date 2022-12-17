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GALATASARAY HABERLERİ - Sarri Galatasaray'dan o isme hayran kaldı!

Son dakika Galatasaray haberleri... 2022 Dünya Kupası arasında Antalya'da kampa giren Galatasaray, Lazio ile hazırlık maçında karşılaşmıştı. İtalyan ekibinin teknik direktörü Maurizio Sarri, mücadele sonrası sarı-kırmızılılardan en beğendiği ismi açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 12:05 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 12:41
GALATASARAY HABERLERİ - Sarri Galatasaray'dan o isme hayran kaldı!

13 Aralık'ta oynanan mücadele, Lazio'nun 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sarri Galatasaray'dan o isme hayran kaldı!

Galatasaray'ın maçtaki tek golü ise 4. dakikada genç futbolcu Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sarri Galatasaray'dan o isme hayran kaldı!

Karşılaşma sonrası İtalyan basınına konuşan Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, sarı-kırmızılılardan o ismi çok beğendiğini açıkladı. İşte ayrıntılar...

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