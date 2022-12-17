Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri A Spor'a konuştu!

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Türkiye'de çok iyi bir misafirperverlik gördüklerini söyledi.

Ligdeki durumlarına değinen Sarri, "Napoli Serie A'da birçok takımla puan farkı oluşturdu. Dünya Kupası arasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye'de çok iyi bir misafirperverlik gördük." şeklinde konuştu.

Türk futbolunu da takip ettiğini belirten Sarri, "Beğendiğim bazı Türk futbolcular var. Bunlardan biri de Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz." dedi.

Fatih Terim hakkında da konuşan Sarri, "Onu çok yakından tanıyorum. Kendisi Floransa'da izler bıraktı. Ona karşı ayrı bir sempatim ve sevgim var." ifadelerini kullandı.