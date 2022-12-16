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Sakatlık icat etti

Cumartesi günü geleceği açıklanan Mauro İcardi, Arjantin'de tartışılmaya devam ediyor. 'Socios Del Espectaculo' isimli programın yorumcusu Lussich, "Tedavi olmak için Arjantin'e geldi. Ancak bu Wanda Nara'nın yanına gelmek için icat edilen bir sakatlık" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 06:50
Sakatlık icat etti
Cumartesi günü geleceği açıklanan Mauro İcardi, Arjantin'de tartışılmaya devam ediyor. 'Socios Del Espectaculo' isimli programın yorumcusu Lussich, "Tedavi olmak için Arjantin'e
geldi. Ancak bu Wanda Nara'nın yanına gelmek için icat edilen bir sakatlık" dedi.
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