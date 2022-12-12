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Sevindirici gelişme

Rashica, Emre ve Hamza’nın çalışmalara başlayacağı, Oliveira ile Yunus’un da ligin ilk maçına kadar hazır hale geleceği açıklandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Sevindirici gelişme

Hazırlık döneminde birçok futbolcusu sakatlanan Galatasaray'da sağlık heyetinden sevindirici haberler çıktı. Dün Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili bilgi verirken Mathias Ross haricindeki isimleri ligdeki ilk maça yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman'ın durumlarının iyi olduğunu ve birkaç gün içerisinde Antalya'da takımla çalışmalara başlayacaklarını belirten İnce, Oliveira'nın günde 8 saate yakın tedavi gördüğünü ve bir an önce takıma dönebilmek için yoğun tempoda çalıştığını söyledi. "Yunus'u da ligin başına yetiştirmeye çalışacağız" derken Yeter İnce, İcardi'yle ilgili ise "Arjantin'deki tedavisini tamamladıktan sonra İstanbul'da durumuna bakacağız" ifadesini kullandı.

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