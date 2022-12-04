Rashica gelmeye hazır

Galatasaray yönetimi Milot Rashica'nın bonservisini almak için ilk hamlesini yaptı... Antalya'da yapılan veteranlar turnuvası için Türkiye'ye gelen menajeri Altın Lala, CEO Erden Timur'la bir araya geldi. Eski bir futbolcu olan Arnavut menajer Lala, Rashica'nın Galatasaray'da oynamaktan memnun olduğunu söyledi. Kulübü Norwich ile anlaşılması durumunda oyuncusunun devam etmeye hazır olduğunun altını çizdi.
Galatasarayyönetimi Milot Rashica'nın bonservisini almak için ilk hamlesini yaptı... Antalya'da yapılan veteranlar turnuvası için Türkiye'ye gelen menajeri Altın Lala, CEO Erden Timur'la bir araya geldi. Eski bir futbolcu olan Arnavut menajer Lala, Rashica'nın Galatasaray'da oynamaktan memnun olduğunu söyledi. Kulübü Norwich ile anlaşılması durumunda oyuncusunun devam etmeye hazır olduğunun altını çizdi.