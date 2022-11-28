Haberler Galatasaray Adnan Polat: Şampiyon olacağız

Adnan Polat: Şampiyon olacağız

Galatasaray eski başkanı, yönetime, teknik heyete ve futbolculara güveninin tam olduğunu söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Adnan Polat: Şampiyon olacağız

Gül Baba Kitap Galası, Gül Baba türbesi Mirası Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Galada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile birlikte Metin Öztürk ve Erden Timur da hazır bulunurken Polat burada yaptığı konuşmada, "Gül Baba'nın kitabını hazırladık. Gül Baba, Galatasaray manevi kurucusu olarak bizim her zaman aklımızda, gönlümüzde" dedi. Ayrıca Galatasaray'ın ligdeki hedefinin sorulması üzerine Polat, "Galatasaray'ın şampiyonluktan başka hedefi olabilir mi? İnşallah olacağız. Biz başkana, yönetime, teknik heyete, futbolculara en çok da taraftara güveniyoruz. Şampiyon olacağız inşallah" diye cevap verdi.

Başkan Özbek: Başlangıç noktası

Gül Baba Kitap Galası'na katılan Başkan Dursun Özbek, "Gül Baba, Galatasaray'ın başlangıç noktası olarak kabul edilen bir kişiliktir. Adnan başkana Gül Baba'nın hatıratını yaşatmak üzere verdiği çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

DİĞER
Türkücü Berdan Mardini'nin taytlı spor paylaşımı çok konuşulmuştu! Yine bombayı patlattı ‘İnsanlar salaksa ünlüler ne yapsın’
Çapkın işletmeci Umut Evirgen'den şoke eden fotoğraf! ‘Arkadaşız’ dediği Farah Zeynep Abdullah’la...
F.Bahçe'de ocak hedefi Kaan Ayhan! Jesus ısrarcı
Gomez giderse Dovbyk gelecek! İspanya iddiaları ciddileşiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan İtalya'ya stoper çıkarması! Ön görüşmeler olumlu geçti
Muslera veliahtını seçti! G.Saray'da kaleye Brezilyalı
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Şebi Arus ne demek, törenleri ne zaman?
29. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI | POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - POMEM başvuru sorgulama ekranı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dimitris Itoudis'ten Göksenin Köksal sözleri! Dimitris Itoudis'ten Göksenin Köksal sözleri! 00:24
Dimitris Itoudis'ten Göksenin Köksal sözleri! Dimitris Itoudis'ten Göksenin Köksal sözleri! 00:23
Menajeri yönetimle görüştü! F.Bahçe'den flaş Pedro kararı Menajeri yönetimle görüştü! F.Bahçe'den flaş Pedro kararı 00:09
Başkandan flaş transfer açıklaması! Başkandan flaş transfer açıklaması! 00:09
F.Bahçe'de transfer krizi! PKK lehine paylaşımları ortaya çıktı F.Bahçe'de transfer krizi! PKK lehine paylaşımları ortaya çıktı 00:00
Başkandan flaş transfer açıklaması! Başkandan flaş transfer açıklaması! 23:34
Daha Eski
F.Bahçe Beko G.Saray Nef'i deplasmanda yendi! F.Bahçe Beko G.Saray Nef'i deplasmanda yendi! 23:33
Transferi duyurdular! Aslan'a Kolombiyalı orta saha Transferi duyurdular! Aslan'a Kolombiyalı orta saha 23:33
İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi! İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi! 23:32
Victor Nelsson'a tanıdık talip Victor Nelsson'a tanıdık talip 23:32
Fenerbahçe'de Miguel Crespo krizi! Maaş konusunda... Fenerbahçe'de Miguel Crespo krizi! Maaş konusunda... 23:32
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Antrenmanda yer almadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Antrenmanda yer almadı 23:31