Adnan Polat: Şampiyon olacağız

Gül Baba Kitap Galası, Gül Baba türbesi Mirası Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Galada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile birlikte Metin Öztürk ve Erden Timur da hazır bulunurken Polat burada yaptığı konuşmada, "Gül Baba'nın kitabını hazırladık. Gül Baba, Galatasaray manevi kurucusu olarak bizim her zaman aklımızda, gönlümüzde" dedi. Ayrıca Galatasaray'ın ligdeki hedefinin sorulması üzerine Polat, "Galatasaray'ın şampiyonluktan başka hedefi olabilir mi? İnşallah olacağız. Biz başkana, yönetime, teknik heyete, futbolculara en çok da taraftara güveniyoruz. Şampiyon olacağız inşallah" diye cevap verdi.

Başkan Özbek: Başlangıç noktası

Gül Baba Kitap Galası'na katılan Başkan Dursun Özbek, "Gül Baba, Galatasaray'ın başlangıç noktası olarak kabul edilen bir kişiliktir. Adnan başkana Gül Baba'nın hatıratını yaşatmak üzere verdiği çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.