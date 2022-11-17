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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'da Ronaldo çılgınlığı! '15 milyon G.Saraylı var...'

Galatasaray'da Cristiano Ronaldo heyecanı yeniden başladı. Kulübü Manchester United ile ipleri koparan Portekizli yıldız için sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada adeta birlik oldu. Dünya yıldızına taraftarlar tarafından "Come to Galatasaray" kampanyası başlatılmış durumda. Yaşanan gelişmeler heyecanla takip ediliyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Ronaldo çılgınlığı

Galatasaray'da Cristiano Ronaldo defteri yeniden açıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mauro İcardi'nin performansından çok memnun ancak sezon sonunda takımdan ayrılacağı için şimdiden harekete geçti.

Ronaldo çılgınlığı

Gündemde de Portekizli ünlü futbolcu yer alıyor.

Ronaldo çılgınlığı

Manchester United'da sıkıntılı günler geçiren Ronaldo için İngiltere'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Takımında mutlu olmayan 37 yaşındaki futbolcu, "Kendimi ihanete uğramış hissediyorum ve sadece bu yıl değil, geçen yıl da bazı insanların beni burada istemediğini hissettim" açıklamasını yaptı.

Ronaldo çılgınlığı

MANCHESTER CEZA KESECEK

Teknık direktör Erik Ten Hag için de; "Ona saygı duymuyorum çünkü bana saygı duymuyor. Sen bana saygı duymuyorsan, ben de sana asla saygı duymayacağım" ifadelerini kullandı ve köprüleri tamamen attı.

Ronaldo çılgınlığı

İngiliz Metro gazetesi, "Manchester United, kulüp yönetimi ve Erik ten Hag hakkında söyledikleri nedeniyle Cristiano Ronaldo'ya en az 1 milyon sterlin para cezası verecek.

Ronaldo çılgınlığı

Ronaldo'nun devre arasında Manchester United'dan ayrılması bekleniyor" haberini yaptı. Bu gelişmeler yıllardır Ronaldo hayalini kuran Galatasaray taraftarlarını coşturdu.

Ronaldo çılgınlığı

IBAN NUMARASI PAYLAŞILSIN

Sosyal medyada "Come to Galatasaray" kampanyası başlatan ve yüzlerce mesaj paylaşan sarı-kırmızılılar, Ronaldo'nun ücreti için de çareyi buldu.

Ronaldo çılgınlığı

Bir taraftar, "Galatasaray, IBAN paylaşsa 15 milyon Galatasaraylı 100 lira yollasa 1.5 milyar TL yapar (78M€) al sana Ronaldo'nun parası" ifadesini kullandı.

Ronaldo çılgınlığı

Başka bir taraftar ise, "Drogba, Hagi, Sneijder gibi efsanemiz ol. Sen mutlu biz çılgın" diye yazdı. Galatasaraylılar şimdi, "Hiç hayal edilemeyecek oyuncuların durumunu sorduk. İnsan hayaline sınır çizmeyecek" diyen Erden Timur'dan adım atması bekleniyor.

Ronaldo çılgınlığı

BİR GÜNDE 400 BİN TWEET ATILDI

Dün Twitter, Cristiano Ronaldo mesajlarıyla dolup taştı. 400 bine yakın mesajla, Twitter'ın en çok konuşulan kişilerden birisi olan Portekizli süper star için sadece Galatasaraylılar değil, Fenerbahçe ve Beşiktaşlılar da kendi takımlarına gelmesi için çağrıda bulundu.

Ronaldo çılgınlığı

Ayrıca İngiltere ve Portekiz başta olmak üzere tüm dünyada tartışılan isim durumundaydı.

Ronaldo çılgınlığı

LİGDE SADECE 10 MAÇTA OYNADI

Ronaldo bu sezon İngiltere liginde sadece 10 maça çıktı, 1 gol attı. Avrupa'da ise 6 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi ve eleştirilerin odağında yer aldı.

Ronaldo çılgınlığı

Bu sezon başında birbirinden değerli isimleri Florya'ya getiren Galatasaray CEO'su Erden Timur'un Ronaldo'yla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği ve uygun bir durum ortaya çıkarsa harekete geçeceği öğrenildi.

Ronaldo çılgınlığı

ALMANLAR PEŞİNDE

Bayern Münih, Ronaldo'nun menajeriyle görüşürken eski takımı Sporting Lizbon ve ABD'den İnter Miami de yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Ronaldo çılgınlığı

Kariyerinde 5'i Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olmak üzere 34 kupası bulunan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maç (183), gol (140) ve asist (42) yapan oyuncu durumunda...

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