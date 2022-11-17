GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'da Ronaldo çılgınlığı! '15 milyon G.Saraylı var...'

Manchester United'da sıkıntılı günler geçiren Ronaldo için İngiltere'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Takımında mutlu olmayan 37 yaşındaki futbolcu, "Kendimi ihanete uğramış hissediyorum ve sadece bu yıl değil, geçen yıl da bazı insanların beni burada istemediğini hissettim" açıklamasını yaptı.